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10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:40:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:40:00

Srebrenitsa Soykırımı'nın 28. yılı TRT'de özel içeriklerle anılacak

Kaynak: AA

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Bosna Hersek'te 11 Temmuz 1995'te gerçekleşen Srebrenitsa soykırımının 28. yılına özel, TRT tarafından hazırlanan içerikler izleyicilerle buluşacak.

Yaklaşık 10 bine yakın Boşnak sivilin Sırp askerler tarafından katledildiği Srebrenitsa soykırımı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendiriliyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT'nin uluslararası dijital platformu "tabii"nin orijinal yapımı "Dayton"un ilk bölümü TRT 1'de yayınlanacak.

Sırp kuşatmasının ardından tarafların ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde bir araya gelmesini ve süreçte yaşananları konu alan "Dayton" dizisinin ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle TRT 1'de ekranlara gelecek.

Dizinin diğer bölümleri ise "tabii" uygulaması veya "www.tabii.com" adresinden izlenebilecek.

YAPIMLARLA SREBRENİTSA SOYKIRIMINA IŞIK TUTULACAK

Srebrenitsa soykırımına ışık tutan, Altın Ayı ödüllü yönetmen Jasmila Zbanic'in yönettiği, TRT ortak yapımı "Quo Vadis, Aida?" televizyonda ilk kez yarın 21.30'da TRT 2'de seyircilerin beğenisine sunulacak.

Dünya prömiyerini 2020'nin eylül ayında dünyanın en önemli film festivali Venedik Film Festivali'nde yapan film, Venedik ve Toronto'nun ardından birçok önemli film festivalinde ödüller kazandı.

Srebrenitsa'dan sürülen anne ve kadınlar zorlu da olsa katledilen ailelerinin mezarlarına yakın olmak için Srebrenitsa'ya geri dönmeye başladılar. Srebrenitsa Anneleri'nin yakınlarını bulma gayretlerini ele alan "Srebrenitsa Anneleri Kayıplarını Arıyor" belgeseli yarın 21.00'de TRT Belgesel'de yayınlanacak.

Srebrenitsa soykırımını anlatan "Dinmeyen Acı Srebrenitsa" belgeseli de yarın saat 11.30'da, Srebrenitsa soykırımı anma törenlerinin canlı olarak ekrana getirileceği "Almanak Srebrenitsa Özel 202" saat 12.00'de ve "Balkan Saati Srebrenitsa" saat 16.25'te TRT Türk'te izleyiciyle buluşacak.

TRT Radyo 1'de dinleyiciyle buluşan Gündem ve Gün Ötesi programlarında ise yarın özel konuklarla Srebrenitsa soykırımı işlenecek.

TRT TSR ve TRT Memleketim FM'de de gün boyunca soykırıma özel yayınlar yapılacak.

Etiketler : srebrenitsa soykırım TRT
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