VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halk TV'nin senaryosu çöktü...
İP'li komplo teorisyeni sahnede...
Başörtüsüne güvence getiren madde kabul edildi
PKK'lı Kalkan ininden muhalefete seslendi...
24 TV yeni yaşını kutladı... 16 yıldır doğrunun sesi
Türkiye'nin zengin kültürüne vurgu
Tarihi fotoğraf ortaya çıktı
Bakan Soylu duyurdu: Tertemiz yapana kadar devam!
Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı
Tatili keyifli geçirtecek 20 öneri
Egzersiz yapmak bağışıklığı güçlendirir
Bel fıtıklarının yüzde 95'inde ameliyat gerekmez
Kök hücre ile diz kireçlenmesinden kurtulun
DSÖ'den, çocuklarda görülen "öksürük şurubu ölümleri" üzerine acil eylem çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan yaptırımlar için Yunanistan'a eleştiri
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
İtalya Başbakanı Meloni'den AB'ye "Batı Balkanlar" çağrısı
Gazprom ile Özbekistan arasında doğal gazda "yol haritası" imzalandı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlendi.
Putin, Rusya'da artan üretime rağmen ilaç fiyatlarının yükseldiğini söyledi
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da ikili temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek
Memur emeklilerinin maaş farkları için tarih belli oldu
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması
24 Ocak 2023 Salı 17:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 17:30:00

Sinop Kalesi turizm sezonuna hazırlanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin asırlara meydan okuyan denize nazır tarihi Sinop Kalesi ve şehrin bir bölümünü çevreleyen tarihi surlarda Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Kenti korumak amacıyla MÖ 7'nci yüzyılda kurulan, UNESCO'nun 2013 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil ettiği Sinop Kalesi ve surları, kent ve ülke turizmine katkı sunuyor.

Roma, Bizans ve Anadolu Selçukluları döneminde birkaç kez onarılarak günümüze kadar gelen tarihi kale ve surlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla turizme hizmet vermeye devam edecek.

Sinop Kalesi'nin kuzey surlarının dış bölümünde yürütülen restorasyon çalışmalarının, yaz sezonu öncesinde tamamlanması planlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Sinop'un tarih öncesinden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu söyledi.

Her gelen medeniyetin kente bir anıt bıraktığına işaret eden Süren, tarihi kale ve surların da bu önemli anıtlar arasında bulunduğuna dikkat çekti.

Tarihi kale ve surların ülke ve kent turizmine daha uzun yıllar hizmet verebilmeleri için restore edilmelerine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Süren, bu çalışmaların da geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatıldığını anlattı.

Süren, dört ayrı burçtan oluşan kale ve surların restorasyon sürecinde artık sona yaklaşıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kale ve surlar her dönem medeniyetler tarafından geliştirilerek, onarılarak bugünkü halini almıştır. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 10 milyon liralık kaynakla 2019 yılında can ve mal güvenliği açısından acil onarım gerektiren kale ve surlarımızda restorasyon çalışmalarına başladık. İlk etapta altı nokta belirlemiştik ama bu, etap etap gelişti. En son Meydan Projesi kapsamında ortaya çıkan doğu surları dediğimiz Saat Kulesi ve çevresindeki surların onarımı kalmıştı. Orayla ilgili de ödeneği temin ettik, ihale aşamasına geldik. Tarihi Cezaevinin etrafını çevrelen surlarda da restorasyon çalışmalarımız bu proje kapsamında devam ediyor. Önemli ölçüde tamamlandı. Bir tek kuzey kale surlarımız kaldı."

Dört kilometre uzunluğundaki tarihi surların turizm açısından önemli değere sahip olduklarını vurgulayan Süren, "Tarihi yapılarımızda 11 burç, 7 kapı var. Bu kapılardan ayakta olan ve geçilebilen Yonca ve Kumkapı bulunuyor. Diğer kapıların da restorasyonlarla turizme kazandırılması çalışmalarımız devam ediyor. Bütün gezginler gittikleri yerlerde sembolik olan değerleri merak ediyor. Bizim de Sinop Kalesi sembolik değerimiz, ziyareti çok olan bir yer. Bu açıdan onarımı yapılarak turizme kazandırılması çok isabetli oldu." ifadesini kullandı.

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı sinop kalesi restorasyon unesco
Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak

Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak
Eski rol arkadaşına övgü

Eski rol arkadaşına övgü
Ayakta alkışlandı

Ayakta alkışlandı
Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var
Enerjik İrem

Enerjik İrem
Dijital heyecan

Dijital heyecan
Tatlıses'in dünür buluşması

Tatlıses'in dünür buluşması
2023 model Arda Kural!

2023 model Arda Kural!
Aceleci Koray

Aceleci Koray

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX