Sanatsever Gençler Kültür Sanat Okulu'nda Buluştu

Her yıl edebiyattan, şiire, resimden tiyatroya ve sinemaya birçok alanda eğitimlerin ve uygulamaların yer aldığı TÜGVA Kültür Sanat Okulu, kapanış programını Üsküdar Nevmekan'da yaptı.

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Sanatçı Günseli Kato, Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Ressam Ahmet Öğreten, Ressam Yazar Muammer Erkul, Yazar İsmail Erdoğan ve çok sayıda sanatsever katıldı.

TÜGVA Müzik Okulu eğitmenleri ve öğrencileri canlı müzik performansı sergilerken, Ressam Ahmet Öğreten ile Kudüs temalı work shop gerçekleştirildi.

250 GENÇ ÜSTATLARLA BULUŞTU

4 Hafta boyunca TÜGVA Genel Merkez'de yapılan eğitimlerde edebiyat, tiyatro, sinema, resim başta olmak üzere kültür ve sanat alanında pek çok usta isim bir araya geldi. Savaş Barkçin, Yusuf Kaplan, Serkan Akın, Ahmet Murat Özel, Tahsin Görgün, İsmail Erdoğan, Gökdemir İhsan, Sibel Eraslan, Yeşim Tonbaz, Ali Nuri Türkoğlu, Gökdemir İhsan, Cemal Toy, Ali Lei Gong ve Günseli Kato dersler verdi.

"KÜLTÜR VE SANAT BİR GENÇLİK İŞİDİR."

Kapanış programında konuşan TÜGVA Genel başkanı İbrahim Beşinci, gençlik çalışmalarında kültür ve sanat alanına çok önem verdiklerini belirterek, "Her şey bir adımla başlar. İlk adımı atmak ve adımları biriktirmek önemlidir. Eser bir sonuçtur, bir neticedir. Mimarlarımız birdenbire "Süleymaniye"yi, "Yenicami"yi, Edirnedeki "Sultan Selim Cami"sini yapmadı. Hattatlarımız birdenbire insana hayranlık veren eserlerini ortaya çıkarmadı. Bugün kültür sanat okulumuz da işte bu yoldaki bir adımdır. Kültür ve sanat bir gençlik işidir. Bugün usta sanatkârlarımızın bu konuma gelmeleri, gençlik yıllarında sarf ettikleri azim ve gayretin bir neticesidir." Dedi.