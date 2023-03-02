'Rutubet' Oscar yolcusu

Turan Haste'nin yönettiği 'Rutubet', ABD'deki Santa Barbara Film Festivali'nde 'En İyi Kısa Film' seçildi. Yapım, Oscar sertifikasına sahip bu ödül sayesinde, 2024 Akademi Ödülleri'nde (Oscar) "En İyi Kısa Film" dalında aday adayı olma şansını yakaladı. 'İshak' rolünü oyuncu Mücahit Koçak'ın canlandırdığı filmde, Okan Selvi, Muhammed Mayda, Elif Eylül Yeşilyurt, Baran Salman ve Türkyılmaz Sarıkaya da rol alıyor. Film, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle ve TRT 12 Punto'nun ortak yapımında gerçekleştirildi. Görüntü yönetmenliğini Mustafa Yeşilova'nın üstlendiği yapım, Anadolu'da zorunlu görevini yapan öğretmen İshak'ı odağına alıyor ve kayıp bir kız öğrencinin peşinde suçluluk ve masumiyet kavramlarını, insanın kötülükle mücadelesinin şekillerini ve sonuçlarını sorguluyor.

