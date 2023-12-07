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07 Aralık 2023 Perşembe 13:47:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 13:47:00

Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu

Kaynak: AA

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Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1800 yıllık oda mezar bulundu.

Perre Antik Kenti'nde 2001'de başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında, Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Bu yıl nisanda 76 işçiyle başlayan kazı çalışmalarında ise oda mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, bölgedeki kazıların devam ettiğini söyledi.

Oda mezar hakkında bilgi veren Alkan, "Bu yılki kazılarda, girişinde kapı taşı bulunan 17 bireye ait oda mezarı bulduk. Bu mezarın birinin üzerinde ise Sabbion, Maxiadas isminde erkek ve kadın adları tespit ettik. Bu da Khamosorion tipindeki ilk yazıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Milattan sonra 2. yüzyıl ve günümüzden 1800 yıl öncesine dayanmaktadır." dedi.

Etiketler : adıyaman perre antik kenti oda mezar
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