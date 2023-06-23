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23 Haziran 2023 Cuma 14:32:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 14:32:00

Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 741 yolcusuyla Sinop'a geldi

Kaynak: AA

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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande"nin Türkiye'de, İzmir'den sonra ikinci durağı Sinop oldu.

İzmir'den 741 yolcusuyla Sinop'a gelen Astoria Grande, Sinop Limanı'na demirledi. Kente bu yıl 3. kez gelen kruvaziyerin yolcularını, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlileri karşıladı.

Yolcular, yapılan bilgilendirmenin ardından kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Astoria Grande'nin Sinop'un ardından Soçi kentine hareket edeceği belirtildi.

Etiketler : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Astoria Grande izmir
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