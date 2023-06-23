Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 741 yolcusuyla Sinop'a geldi
Kaynak: AA
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande"nin Türkiye'de, İzmir'den sonra ikinci durağı Sinop oldu.
İzmir'den 741 yolcusuyla Sinop'a gelen Astoria Grande, Sinop Limanı'na demirledi. Kente bu yıl 3. kez gelen kruvaziyerin yolcularını, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlileri karşıladı.
Yolcular, yapılan bilgilendirmenin ardından kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.
Astoria Grande'nin Sinop'un ardından Soçi kentine hareket edeceği belirtildi.
- İstanbul, Kurban Bayramı'nda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak
- 4 bin yıllık tapınak bulundu
- Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 741 yolcusuyla Sinop'a geldi
- Kurban Bayramı'nda alternatif turizm rotası "Frigya" olacak
- Gene Stupnitsky'nin yönetmenliğini üstlendiği "Büyü de Gel" sinemaseverlerle buluşacak
- Londra Tasarım Bienali'nde Türkiye'yi temsil eden "Açık Yapıt", Public Award'ı kazandı