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06 Eylül 2023 Çarşamba 11:38:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 11:38:00

Özbek sanatçı Şirali Corayev, 77 yaşında vefat etti

Kaynak: AA

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Özbekistan devlet sanatçısı ve eski milletvekili Şirali Corayev, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Alişir Nevai Özbekistan Devlet Ödülü, Özverili Hizmetler ve Millet Onuru nişanlarının sahibi Özbek ses sanatçısı Corayev'in ölümü dolayısıyla Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev taziye mesajı yayımladı.

Mirziyoyev, mesajında, Corayev'in uzun yıllar boyunca Özbek sanatının dünyada tanıtılması için özverili çalıştığını ve çok sayıda eser vererek Özbek ses sanatında kendi ekolünü kurduğunu kaydetti.

Corayev'in çok sayıda genç yeteneği yetiştirdiğini vurgulayan Mirziyoyev, sanatçının ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

"Özbek'im", "Gülbadan", "İnsan", "Kervan", "Dost isen yanımda ol" gibi 600'dan fazla eseriyle tanınan Corayev, Türk sanatçılarla yakın dostluklarıyla de biliniyordu.

Andican doğumlu Corayev, bağımsızlığın ilk yıllarında milletvekilliği yapmıştı.

77 yaşında yaşamını yitiren Corayev'in cenazesi, çok sayıda kişinin katıldığı törenle Taşkent'teki Kökçe Mezarlığına defnedildi.

Etiketler : Alişir Nevai Corayev VEFAT
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