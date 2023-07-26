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26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:13:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:13:00

Oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Gruda'nın vefatının menajer Tümay Özokur sosyal medya hesabında duyurdu.

Film-San Vakfı da sosyal medya hesapları üzerinden "Oyuncu Yılmaz Gruda'ya Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz..." paylaşımında bulundu.

"Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kavak Yelleri" gibi dizilerde de rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gruda, 13 Mart'ta böbrek yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı.

Etiketler : YILMAZ GRUDA İşler Güçler VEFAT
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