  • Bist 100
    96.485
  • Dolar
    5,7360
  • Euro
    6,5156
  • Altın
    256,8425
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıyız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıyız
Başkan Erdoğan: Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan hiçbir girişimci yoktur Başkan Erdoğan: Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan hiçbir girişimci yoktur
KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın
Bolşoy'dan iadeiziyaret Bolşoy'dan iadeiziyaret
Akademi Beyoğlu'nda 'MSM Film Okumaları' başladı Akademi Beyoğlu'nda 'MSM Film Okumaları' başladı
Tiyatro sanatçısı Mehmet Karaosmanoğlu: Tiyatro eğitiminden önce 'insan' dedik Tiyatro sanatçısı Mehmet Karaosmanoğlu: Tiyatro eğitiminden önce 'insan' dedik
İslam bilginlerinin icatları bu müzede İslam bilginlerinin icatları bu müzede
Otantik köy 'film seti' köylüler 'figüran' oldu Otantik köy 'film seti' köylüler 'figüran' oldu
'Başrolde Emel Sayın' konserleri başladı 'Başrolde Emel Sayın' konserleri başladı
Dee Dee Bridgewater Antalya'da konser verdi Dee Dee Bridgewater Antalya'da konser verdi
Asi geline dadı dayanmıyor Asi geline dadı dayanmıyor
Eski sevgiliye budala mesajı Eski sevgiliye budala mesajı
Ünlü çiftten 2. düğün Ünlü çiftten 2. düğün
Çöpler ait olduğu yerde Çöpler ait olduğu yerde
Uzay kargolarınız Starship'e emanet Uzay kargolarınız Starship'e emanet
Malezyalılar zehir soluyor Malezyalılar zehir soluyor
Trafikten kaçarken bataklığa saplandılar Trafikten kaçarken bataklığa saplandılar
Eyfel halk plajı Eyfel halk plajı
Sinüzitin çaresi ballı karışım Sinüzitin çaresi ballı karışım
Son Dakika: Başkan Erdoğan: Şu ana kadar yaptırım diye hiçbir şey duymadık Son Dakika: Başkan Erdoğan: Şu ana kadar yaptırım diye hiçbir şey duymadık
Emine Erdoğan'a sıfır atık sunumu Emine Erdoğan'a sıfır atık sunumu
Japonya'da Türklere FETÖ uyarısı Japonya'da Türklere FETÖ uyarısı
Kapıkule'de gurbetçi akını Kapıkule'de gurbetçi akını

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Temmuz 2019 07:15 | Pazartesi

Otantik köy 'film seti' köylüler 'figüran' oldu

Kerpiç evleri ve tarihi dokusuyla yapımcıların dikkatini çeken Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütcük köyünde çekimlerine başlanan korku filminde, köy halkının yarısı figüran olarak rol alıyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarihi dokusu ve kerpiç evleriyle ilgi gören Söğütcük köyünde çekimlerine başlanan korku filminde köylüler figüranlık yapıyor.

Köye gelen 41 kişilik film ekibi, 17 gün sürmesi planlanan çekimlere başladı. Tarihi dokusuyla dikkati çeken köydeki evleri film seti olarak kullanan ekip, en büyük desteği vatandaşlardan görüyor.

İsmine daha sonra karar verileceği belirtilen korku filmi için evlerini açan köylüler, bazı sahnelerde figüran olarak yer alıyor. 

Filmin uygulayıcı yapımcısı İskender Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır film sektöründe çalıştığını söyledi.

Daha önce hep aksiyon filmlerinde görev aldığını belirten Bingöl, "Yaşanmış bir hikayeden alınmış korku filmi için güzel bir mekana ihtiyaç vardı. Tabiatı ve binaların yapısı nedeniyle bu köyü çok beğendik. İnsanların yöre dili de bize uygun." dedi.

Oyuncu ve genel sanat yönetmeni Serhat Şahin de bölgenin ayrı bir özelliğinin bulunduğunu anlattı.

Söğütcük köyünün dokusuna değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Biz daha çok işin dekor ve mekan kısmına baktığımız için tam istediğimiz oldu. Kerpiç evler var, bunlar bizim için tam uygun mekan oldu. Burada kalıyoruz, bize evlerini açtılar. Yemeklerimizi teyzeler yapıyor. Köydeki birçok kişiyi figüran olarak kullandık. Halis muhlis burada yaşayan insanları kullandık. Neredeyse köyün yarısı filmde oynuyor. İşin enteresan tarafı hepsi de çok iyi oynuyor, içlerindeki başarı çıktı adeta. 7'den 70'e herkes işini çok iyi yapıyor."

Filmin senaristi ve yönetmeni Volkan Adıyaman, mekan için çok araştırma yaptıklarını, Çanakkale ve başka şehirlere gittiklerini belirtti.

Son olarak kendilerine bu köyün tavsiye edildiğini, fotoğraflarını inceleyince de beğendiklerini anlatan Adıyaman, "Bir kerpiç evde çekim yapıyoruz. Epeyce korkacağız, bu yılın en iyi korku filmi olacak. O kadar iddialıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Hanımla evin önünde oturup her gün onları seyrediyoruz"

Ekibe yardımcı olan vatandaşlardan Solmaz Ünver ise çam ağaçları arasında kalan 400 metre rakımlı köyün nüfusunun son yıllarda iyice azaldığını dile getirdi.

Söğütcük'te çok sayıda kerpiç ev bulunduğunu söyleyen Ünver, "Bu durum, film ekibinin dikkatini çekti. Köyde ilk defa böyle bir etkinlik oluyor. İnanıyorum ki bundan sonra da çok gelen olacaktır." ifadelerini kullandı.

Evini ekibe açan Fevzi Ünal, "Evimizi istediler, beğendiler, ben de verdim. İlk defa film çekimi gördüm, iyi bir şeymiş. Biz de hanımla evin önünde oturup her gün onları seyrediyoruz." dedi.

Filmde figüranlık yapan 13 yaşındaki Zeynep Canbaz da çok heyecanlandığını ifade etti.

Rol aldığı sahneyle ilgili bilgi veren Canbaz, "Bir evin içindeki sahnede, iki ağabeyi tabuta doğru sürüklediler, içine koydular. Ben de orada yer aldım. Hayatımda hiç görmemiştim. İlk defa bir filmde oynadım." diye konuştu.

(AA)

Başkan Erdoğan: Şu ana kadar yaptırım diye hiçbir şey duymadık
İmar barışı ödeme süresi uzatıldı!
Dışişleri'nden Hafter güçlerine tepki: Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılsın
KADEM'den CHP belediyelerin LGBT ahlaksızlığına sert tepki
Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin...
Dışişleri Bakanlığı Libya'daki Türkleri uyardı
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü
DSP'de istifa zinciri
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi başladı
Kurtarma gemisi kaptanına büyük destek! Ev hapsine alınması tartışma yarattı
Hindistan, Rusya’dan S-400 alma sözleşmesinde ilerleme taahhüdü verdi
Rus yetkililer açıkladı: Karadeniz'e girmesinden itibaren takip ediyoruz
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu
Nusret'ten kaya şov!
Kanser tedavisinde tüp bebek önlemi
Trajik son! Sevgilisini intihardan vazgeçirmek isterken...
Kazadan son anda kurtuluş kamerada!
Rami açık oto pazarından 20 bin liraya ne alınır?
Dışişleri Bakanlığı: Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığa davet edildi
"Yavuz" gemisi Mersin açıklarına ulaştı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ