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26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:43:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:43:00

Minyatür dokuma tezgahları ziyarete açıldı

Kaynak: AA

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Bursa'da, el sanatları ustası Abdullah Yurtsever'in minyatür dokuma tezgahı koleksiyonundan oluşan sergi, ziyarete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yurtsever'in koleksiyonu, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi galeri alanında sergileniyor.

Denizlili dokumacı bir aileden gelen 75 yaşındaki Yurtsever, hiç dokuma deneyimi ya da mühendislik bilgisi olmamasına rağmen büyük dokuma tezgahlarının minyatürlerini yapmaya başladı.

Yıllar geçtikçe bu konuda ustalaşan Yurtsever, araştırmaları sonucunda geleneksel 2 ya da 4 çerçeveli ahşap Anadolu tezgahları, mekikli Bursa kara tezgahının benzeri 2 ila 4 çerçeveli tezgahlar, 6 çerçeveli armürlü ve 6 çerçeveli jakarlı olmak üzere 4 ana modelde tezgahlar üretti.

Sanatçı, yıllar süren emeğin ardından 30 parçalık minyatür dokuma tezgahı koleksiyonunu oluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, analog modellerin yanı sıra motorlu örnekleri bulunan, ahşap veya pirinç malzemeyle el yapımı üretilen tezgahlardan oluşan sergiyi inceledi.

Sergi, 17 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Etiketler : BURSA SERGİ DENİZLİ
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