Minikler sinemaya

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02 Şubat 2023 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 13:00:00

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"Mannu Çanakkale'de" filmi vizyona girmek için gün sayıyor.

TRT ortak yapımı "Mannu Çanakkale'de" filmi vizyona girmek için gün sayıyor. Yapım, Cumhuriyet'in 100. yılında 'Çanakkale Zaferi'ni farklı ve anlamlı bir dille izleyiciye aktaracak. Sevimli bir koala olan Mannu'nun, sahibi William ile birlikte Avustralya'dan Çanakkale'ye uzanan macera dolu eğlenceli serüveni 10 Şubat'ta minik izleyicilerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'nın desteklediği film, çocuklara kültür, tarih bilinci ve hayvan sevgisi gibi konuları aşılamayı amaçlıyor.

Etiketler : mannu çanakkalede film sinema
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