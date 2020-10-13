Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul 2019 başladı

Etkinliğin ilk gününün sunuculuğunu üstlenen Ece Sükan, ilk defa dijital olarak düzenlenen moda haftasının daha geniş kitlelere ulaşmak anlamında sağladığı avantajlardan bahsederek sözü İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe'ye bıraktı. Hazır giyim sektörünün Türkiye'de her zaman ilklere imza atan sektör olduğunu vurgulayan Gültepe, ilk defa dijital olarak düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında moda ve tasarıma dair tüm öğelerin bir arada sunulacağını belirtti. İHKİB olarak Türk tasarımının gücüne inandıklarının ve Türk tasarımının dünyada kendine yer bulabilmesi için moda haftasının vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunun altını çizen Gültepe, MBFWI'nin hazır giyim endüstrisinin uzun vadeli ihracat hedeflerine ulaşmasında sağlayacağı etkiden bahsetti. Gültepe İstanbul'u moda merkezi, Anadolu'yu ise üretim üssü olarak konumlandırma hedefinde MBFWI'nin katkılarına değinerek konuşmasını sonlandırdı.

Bünyesinde bulunan 27 sektörle ülke ihracatını arttırmayı hedefleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni temsilen söz alan Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, daha erişilebilir ve daha sürdürülebilir bir moda haftası için dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak konuşmasına başladı. Hazır giyim ihracatında rakamları daha yukarı çekmek için pandemi sonrası dönemin bazı fırsatlar barındırdığına dikkat çeken Gülle, özellikle halihazırda güçlü olduğumuz hazır giyim ihracatına, fikre, tasarıma ve hayal kurmaya önem atfederek artı değer katmamız gerektiğini vurguladı. Güllle, tasarım odaklı ihracat ile hazır giyim ihracatına önemli bir ivme kazandırılacağını belirterek, bu ihracatı artırmada MBFWI'nin lokomotif işlevi göreceğini söyledi. "Her sezon kalabalıklar içinde geçen moda haftası bu sezon dijitale taşındı, ama ekran başında eskisinden çok daha kalabalığız." diyen İsmail Gülle, moda haftasının artık tüm yıla yayılarak farklı etkinliklerle Türk tasarımını destekleyeceğini vurguladı ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Yoğun programı nedeniyle katılım sağlayamayan T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'ın gönderdiği telgraf, sunucu Ece Sükan tarafından okundu. Sayın Pekcan, “İhracatımızda katma değeri arttırmaya yönelik bu gibi değerli projeleri desteklemeye ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Pandemi koşulları nedeniyle alınan önlemlere, daralan küresel ticaret hacmine, artan küresel korumacılığa rağmen özverili bir şekilde çalışan ihracat ailemizin tüm üyelerini bu vesile ile tebrik ediyorum. Etkinliğin ülkemizin ekonomisine, kalkınmasına ve ihracat hedeflerimize ulaşılması yönündeki çalışmalarımıza katkı sunmasını diliyorum. Bu önemli organizasyonun düzenlenmesine öncülük edenleri ve başarılı tasarımcılarımızı kutluyorum.” sözleriyle moda haftasına olan desteğini gösterdi.

Son olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'nı temsilen bir konuşma yapan T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, sözlerine pandeminin olumsuz etkilerine rağmen hazır giyim sektörünün çok çabuk toparlandığını belirterek başladı ve Eylül ayında, geçtiğimiz Eylül ayına oranla ihracatta %4,84'lük bir artış yaşandığını belirtti. Aynı şekilde Haziran-Eylül 2020 döneminde, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla her ay bu artışın gözlemlendiğini vurgulayan Batur, bu başarıyı Türkiye'nin pandemi sonrası dönemde ortaya çıkan ani talepler ve küçük adetlerde siparişler gibi yeni tüketici tercihlerine cevap verebilme kapasitesine bağladı. Avrupa Birliği'nin Çin ve Bangladeş'ten sonra 3. en büyük tedarikçisi konumunda bulunan Türkiye'nin, inovasyon gücü, hedef pazarlara yakınlığı, çevreye duyarlı ve esnek üretim yapısı ile rakiplerinden sıyrıldığının altını çizen Batur, Türkiye'nin artık yüksek katma değerli ihracatla modayı şekillendiren ülkelerle rekabet halinde olduğunu söyledi. Gonca Yılmaz Batur, gerek nicelik, gerekse nitelikli üretimle markalı ihracatın payını toplam hazır giyim ihracatında artırarak bu ülkelerle rekabette avantajlı duruma geçmeyi hedeflediğimizi belirtti. T.C. Ticaret Bakanlığı olarak bu kapsamda özgün koleksiyonların hazırlandığı katma değerli hazır giyim sektörünü farklı projelerle desteklediklerini vurgulayan T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un da bu projeler arasında başı çektiğini ve İstanbul'u bir moda merkezi yapma anlamında kaldıraç kuvveti sağlayacağını belirterek sözlerini sonlandırdı.

Etkinliğe dair detaylı bilgiye www.mbfwistanbul.com adresinden erişebilirsiniz.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Mercedes-Benz’in isim sponsorluğunun yanı sıra; Galataport İstanbul’un mekan sponsorluğu ve tedarikçi sponsorlar Brand Who, L’Oréal Professionnel ve M.A.C Cosmetics’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.

Açılış konuşmalarını şu adresten izleyebilirsiniz: https://youtu.be/3zEwcJfAmmw

Videoyu şu adresten indirebilirsiniz: https://we.tl/t-MApFxxcyVj

Etkinlik, 16 Ekim'e kadar http://www.mbfwistanbul.com adresinden takip edilebilecek.