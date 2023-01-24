Yeni kuşak caz şarkıcıları arasında dikkati çeken sanatçı, 26 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak.

Müzisyen bir aileden gelen ve "Hard" isimli single'ını 2019'da yayınlayan Krull, kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başladı.

Şarkıcı ve besteci Krull, caz dışında pop, groove ve soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiriyor.