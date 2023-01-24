La Casa De Papel'de seslendirdiği şarkıyla dünya çapında ilgi görmüştü! Cecilia Krull, Türkiye'de konser verecek
Kaynak: AA
"La Casa De Papel" dizisinde seslendirdiği "My Life Is Going On" ile dünya çapında ilgi gören Cecilia Krull, CSO Ada Ankara Ana Salon'da konser verecek.
Yeni kuşak caz şarkıcıları arasında dikkati çeken sanatçı, 26 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak.
Müzisyen bir aileden gelen ve "Hard" isimli single'ını 2019'da yayınlayan Krull, kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başladı.
Şarkıcı ve besteci Krull, caz dışında pop, groove ve soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiriyor.