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13 Mayıs 2022 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 13:00:00

Kalır dudaklarda şarkımız bizim

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Büyük şair, mütefekkir, romancı ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904 yılında başladığı hayat yolculuğuna yine bir mayıs gününde veda etmişti.

Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman.

Görürler nasılmış neymiş kahraman!

Yer ve gök su vermem dediği zaman,

Her tarlayı sular arkımız bizim.

Gideriz nur yolu izde gideriz.

Taş bağırda, sular dizde, gideriz.

Bir gün akşam olur, biz de gideriz.

Kalır dudaklarda şarkımız bizim.

Mayıs, Necip Fazıl ayıdır bir bakıma...

Büyük şair, mütefekkir, romancı ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904 yılında başladığı hayat yolculuğuna yine bir mayıs gününde (25 Mayıs 1983) veda etmişti.

Bir gün akşam olur, biz de gideriz.

Kalır dudaklarda şarkımız bizim.

Tanzimat sonrası kültür ve edebiyat hayatımızda belki de üzerine en çok yazılıp çizilen, konuşulan isimlerden biridir Üstat Necip Fazıl.

Nasıl olmasın ki... Bir neslin üstadıydı O... Fikir ve aksiyonu estetikle, sanatla bir araya getiren çilelerle dolu 40 yıllık mücadele ve bu mücadelenin en büyük semeresi Büyük Doğu külliyatı, 100'den fazla eser, sayısız konferans...

Bu yıl Üstadın vefatının 39. sene-i devriyesi...

Bu nedenle, Türk edebiyatında ve düşünce dünyasında derin izler bırakan Necip Fazıl için bir dizi etkinlik yapılacak İstanbul'da.

Etkinlikler arasında tiyatro gösterileri ve kapsamlı bir sergi var.

Tarih sıralamasını göz önünde bulundurarak sergiden başlayalım.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan, Şeyma Kısakürek Sönmezocak'ın küratörlüğünü üstlendiği "Bir Şiir Bir Hayat / Zindandan Mehmed'e Mektup" başlıklı sergi 13- 26 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salonda ziyaretçileri karşılayacak.

Adını Necip Fazıl'ın Toptaşı Cezaevi'nde yazdığı şiirinden alan sergi, ziyaretçilerine interaktif bir sergi deneyimi yaşatacak ve ücretsiz gezilebilecek.

Ve tiyatro...

Usta edebiyatçının, 1960 ihtilalinin ardından girdiği hapiste yazdığı 'Reis Bey' oyunu, Özer Tuna'nın yönetmenliğinde Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 14 ve 15 Mayıs'ta sahnelenecek.

Birkaç sezondur sahnelenen ve hem reji hem de oyunculuklar açısından çok başarılı bir yapım olan Reis Bey'i sahnede seyretmemiş olanlara hararetle tavsiye ederim.

Oyunda görevinden taviz vermeyen, yasalara son derece bağlı, kanun makinesi, taş kalpli bir ağır ceza reisinin vicdan muhasebesi anlatılıyor.

Kısakürek'in 1937'de Zonguldak'ta bir maden ocağında yazdığı ve ilk olarak (modern Türk tiyatrosunun kurucu direklerinden biri olan) Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye konulan, 'Bir Adam Yaratmak' adlı eseri ise 17, 18 Mayıs'ta Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

İnsan hayatını derinlemesine anlatan psikolojik bir dramı konu edinen iki perdelik eser, sonsuzlukla yarışa kalkan bir sanatçının, varlığın ve yok olmanın gerçekliğinin bilincinde olmasına rağmen, yok olmayı bir türlü kabullenemeyişini işliyor.

Her iki oyun da İstanbul'daki AKM Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

BEDİR ACAR

Etiketler : necip fazıl kısakürek reis bey bedir acar
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