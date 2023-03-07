Kaderi depremlerle örülen "Teze Cami" asrın felaketine dayanamadı

Osmanlı mimarisini bugüne taşıyan, tamamen kesme taştan yapılan, merkez kubbe ve beş gözlü son cemaat mekanından oluşan caminin tam yapım tarihi bilinmiyor.

1700'lü yıllarda inşa edilen küçük bir caminin yerine 1843'te Hocazade Hacı Yusuf tarafından yaptırıldığı bilinen cami, 1893'teki "büyük zelzele"de yıkıldı.

Halk arasında "Teze Cami" (Yeni Cami) olarak adlandırılan Hacı Yusuf Taş Camisi, Sultan Abdülhamid'in de desteğiyle ayağa kaldırılarak 1913'te yeniden ibadete açıldı.

Malatya'da 1964'te yaşanan 6 büyüklüğündeki depremde kubbe ve bazı duvarlarında çatlaklar oluşan, alem gövdesindeki üst taşların düşmesi sonucu kullanılamaz hale gelen cami, yeniden onarıldı.

24 Ocak 2020'deki Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde yine zarar gören cami, güçlendirme çalışmasının ardından geçen yıl ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde de kaderi değişmedi

Kahramanmaraş merkezli büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yeniden büyük bir yıkım yaşayan Hacı Yusuf Taş Camisi, kullanılamaz hale geldi.

Dört minaresi, kubbesi, duvarlarıyla yıkılan cami için tarih yeniden tekerrür etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce izinsiz giriş ve yapı elemanlarına müdahalenin yasaklandığı cami çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Polis ekiplerince sokaklarında giriş çıkışların yasaklandığı caminin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.