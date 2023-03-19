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19 Mart 2023 Pazar 15:32:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 15:32:00

İki Türk oyunu Güney Kore yolcusu

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Daejeon Uluslararası Tiyatro Festivali'ne ilk kez Türk tiyatro ekibi davet edildi. 41 ülkeden 48 oyunun yer aldığı etkinlikte, Tiyatro Keyfi'nin sahnelediği Amy Winehouse 20-21 Eylül'de, Tut Elimden Rovni 23-24 Eylül'de seyircisiyle buluşacak.

Güney Kore'de düzenlenen, 41 ülkeden 48 oyunun yer alacağı Daejeon Uluslararası Tiyatro Festivali'ne ilk kez bir Türk tiyatrosu ekibi davet edildi. Sanat yönetmenliğini Kemal Başar'ın yaptığı Tiyatro Keyfi'nin sahnelediği Amy Winehouse 20-21 Eylül'de, Tut Elimden Rovni ise 23-24 Eylül'de Dream Arts Hall'da Güney Kore seyircisiyle buluşacak. Çalkantılı yaşamı ve 27 yaşındaki ani ölümüyle tüm dünyayı sarsan ünlü jazz rock sanatçısı Amy Winehouse'un son 3 gününün geri dönüşlerle anlatıldığı Amy Winehouse canlı jazz rock müzik eşliğinde özgün bir yorumla sahneleniyor. Aziz Nesin'in klasik eseri Bana Rovni De ise insanlığa ve aşka bir övgü niteliğinde. Festival kapsamında ayrıca Kemal Başar da Güney Koreli profesyonel oyuncularla üç gün sürecek çağdaş oyunculuk atölyesi gerçekleştirecek.

Etiketler : amy winehouse tut elimden rovni tiyatro festivali

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