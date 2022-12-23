İdil Biret'ten yarım asırlık armağan

Devlet sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret 80. yılı devirdi.

Hem de güzel bir sürprizle; '80. Yıl Dönümü' adlı projeyle, gelecek nesillere kalacak bir armağan hazırlamış sanatçı.

Piyano sanatına bir ömür veren Biret, çeyiz sandığından çıkarırcasına, konser kayıtlarından, belgesel söyleşilerden oluşan hazine niteliğindeki özel arşivini dinleyicilerle paylaştı.

Onca emeğin yitip gitmesine gönlü razı olmayan sanatçı, birikimlerini 12 DVD'lik bir seri ile geleceğe emanet ediyor.

12 DVD'lik 'sanat kutusunda' 50 yıllık profesyonel sanat hayatının, alın terinin ayak izleri var.

Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, Chopin, Schumann, Brahms, Massenet, Rachmaninov, Çaykovski, Bartok ve daha pek çok sanatçının eserlerini yorumluyor sanatçı.

Sadece konser videoları mı? Hayır daha fazlası var.

İdil Biret'in sanat yaşamı üzerine hazırlanan belgesel bir film, Varşova'daki Chopin Müzesi'nde Büyük Ödül aldığı tören, Wagner ve Liszt'in büyük torunu Gottfried Wagner'ın İdil Biret söyleşisi, Biret'in Alman piyanist Wilhelm Kempff'in Atatürk ile 1927'de buluşmasını anlattığı TV programının kaydı...

1970'ten 2020'ye 50 yılın birikiminden 37 saatlik kayıt, 12 DVD'lik bir 'sanat kutusuna' sığmış; kıymet bilen için hazine niteliğinde...

Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında konserler veren Biret'in bu çalışması genç müzisyenler (özellikle de piyano öğrencileri) için bir deniz feneri işlevi görecektir kuşkusuz.

Biret'in arşivindeki video ve film kayıtlarını içeren 12 DVD'lik kutu takım, '80. Yıl Dönümü Edisyonu IBA' etiketiyle tüm dünyada müzik marketlerdeki raflarda dünden itibaren (12 Aralık) yerini aldı.

Şayet yayınlanmasa sağda solda kaybolup gidecek olan bu kıymetli arşiv şimdi gelecek nesillere miras bırakılmış durumda.

İdil Biret'in sanat yaşamında tarihi önemi olan anları bir araya getiren çalışmanın başka sanatçılara da örnek olması temennisiyle...