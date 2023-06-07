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07 Haziran 2023 Çarşamba 11:33:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 11:33:00

Ege'nin yöresel tatları İstanbul Havalimanı'nda yolcuların beğenisine sunuluyor

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı'nda ikincisi düzenlenen "Tadında Anadolu Ege Haftası" etkinliği kapsamında şef Dilek Yetkiner'in yöresel ürünlerle hazırladığı farklı lezzetler yolcularla buluştu.

TAV Havalimanları iştiraki BTA tarafından İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali Giden Yolcu Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışına İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, BTA Türkiye Direktörü Kerem Arman ile BTA İstanbul Havalimanı İşletme Müdürü Kazım Çil katıldı.

Arman, etkinliğin açılışında, Anadolu lezzetlerinin dünya çapında tanıtılmasına önem verdiklerini belirtti.

Anadolu'nun gizli hazinelerini, ürünlerini ve lezzetlerini yolcularla buluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Arman, "Bu hafta boyunca İstanbul Havalimanı'nda, önümüzdeki hafta İzmir ve Ankara havalimanlarında Ege lezzetlerini misafirlerimize sunacağız." dedi.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz ise etkinliğin ülke tanıtımına katkısı için önemli olduğunu belirterek, BTA'ya teşekkür etti.

Şef Dilek Yetkiner ise bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikteki Ege yöresi yemeklerin büyük bir ilgi gördüğünü söyledi.

Ege mutfağının yerel ve yöresel tüm tariflerini hafta boyunca sergilemek için burada bulunduklarını ifade eden Yetkiner, "Geçen yıl ilk defa bu etkinliği İstanbul, Ankara ve İzmir'de arka arkaya yaptık. Hepsi de çok beğenildi. Lezzetler çok beğenildiği gibi çok sağlıklı bir mutfak olduğu için öğrenmek isteyenlerden de büyük ilgi gördü." diye konuştu.

"Tadında Anadolu Ege Haftası" kapsamında özel lezzetler, 9 Haziran'a kadar İstanbul Havalimanı'ndaki yolcuların beğenisine sunulacak.

Etiketler : TAV Havalimanları Mehmet İlker Haktankaçmaz Kerem Arman Tadında Anadolu Ege Haftası
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