Kudüs dijital gösterimle anlatılacak

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12 Haziran 2021 Cumartesi 18:56:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 18:56:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kudüs'ü dijital gösterimle anlatacak

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında hazırlanan "Kudüs Dijital Gösterimi", 14 Haziran'da Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında hazırlanan "Kudüs Dijital Gösterimi", 14 Haziran'da Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 360 Kültür Sanat Kudüs Dijital Gösterimi'nde, geçmişten bugüne Kudüs'ün tarihi kronolojik olarak çeşitli dönem fotoğrafları ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen 3 boyutlu hologram filmiyle anlatılacak.

Başta Kubbet'üs-Sahra olmak üzere Kudüs'ün mabetlerinin güncel ve etkileyici fotoğraflarından hazırlanan video mapping de sergide sunulacak.

Mescid-i Aksa'nın ve Filistin'in, İsrail tarafından işgal sürecine yer verilecek gösterimde, İsrail'in bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamlar ve Filistinlerin yaşadığı zulüm de anlatılacak. Sergide, Mayıs 2021'de Şeyh Cerrah Mahallesi'nde başlayan işgalin seyri de ziyaretçilere sunulacak.

360 Kültür Sanat Kudüs Dijital Gösterimi, 14 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Pazar günleri kapalı olacak sergide ziyaretçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak ağırlanacak.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı kudüs dijital gösterim
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