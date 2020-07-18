  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8569
  • Euro
    7,8483
  • Altın
    399,1170
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 6 güvenlik görevlisi öldü
İngiltere'de hızlı sonuç veren Kovid-19 antikor testi geliştirildi
Bakan Albayrak'tan kritik görüşme!
İslami Cihad'dan Google ve Apple'a tepki
Otomobile giren arı kazaya neden oldu
"Cinni Nazar" filmi yakında vizyonda
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 142 bini geçti
Macaristan'da, Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi
Cammu Keşmir'de sıcak çatışma: 3 ölü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan sosyal konut açıklaması
PKK'da çözülme sürüyor! Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı
Türkiye, Venezuela için harekete geçti!
WEFA ile YTB Avrupa'da hijyen paketi dağıtmaya başladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sürpriz 'Ayasofya' yüzüğü
Şoför çiftin gelin arabaları, kullandıkları belediye otobüsü oldu
Kuveyt Emiri tıbbi kontrol için hastaneye kaldırıldı
Kazakistan Kovid-19'la mücadeleyi DSÖ ile yakın iş birliği içinde yapıyor
Kütahya'da, jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı
CHP'li Engin Altay'ın iftirasına AK Parti'den yalanlama geldi
Sivas'ta 195 parça tarihi eser ele geçirildi
Diyarbakır'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Van'da ölü sayısı 50'ye yükseldi
Doğu Anadolu'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı hız kazandı
Yine ciğerlerimiz yandı!
18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:29:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:29:00

"Cinni Nazar" filmi vizyona girmeye hazırlanıyor

ABONE OL

Tayfun Can Demirtaş'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği korku ve gerilim türündeki “Cinni Nazar” tüm sinemaseverler ve korku severler buluşmayı amaçlayan ve izleyiciye akıllardan çıkmayacak bir etki vaat eden film, 31 Temmuz'da vizyona girmeye hazırlanıyor.

Tayfun Can Demirtaş’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği korku ve gerilim türündeki “Cinni Nazar” tüm sinemaseverler ve korku severler buluşmayı amaçlayan ve izleyiciye akıllardan çıkmayacak bir etki vaat eden film, 31 Temmuz’da vizyona girmeye hazırlanıyor.

FİLMİN KONUSU

“İnsan mı daha kötü şeytan mı?” sloganlı film beyaz perdeye taşınıyor. “Sinan bir sabah eve geldiğinde anne ve babasını vahşice bir şekilde ölmüş bulur. Polislere göre babası cinnet geçirmiş annesini boğarak öldürmüş sonra da intihar etmiştir. Gerçekte ne olduğunu bir türlü aklı almayan Sinan bunun normal bir ölüm olmadığını düşünürken cenazeye yirmi beş yıldır görmediği dayısı gelince aklına şüphe düşer. Ne olduğunu öğrenmek için anne ve babasının doğduğu Nazarkuyu köyüne gider.”

BU FİLMDE YÖNETMEN GERÇEK SES KAYITLARI KULLANDI

Gerçek olaylardan esinlenen Cinni Nazar filminin Yönetmeni Demirtaş 6 aydır bir hocayla görüştüğünü filmin konusuyla bağlantılı gerçek bir ses kaydını izinli olarak kullandığını dile getirdi. Bu cümlelerine ek olarak; “Bir hoca sayesinde rahatsız bir kızın seslerini kayıt altına aldık. Bu ses kaydında gerçekten oldukça korkunç ve ürkütücü konuşmalar geçiyor” dedi. Böylece bu ses kaydı beyaz perdeye taşındı.

CİN’İ OYNAYAN OYUNCUYU AKREP SOKTU

Film çekiminde detayları dile getiren Demirtaş Filmin çekildiği yerin oldukça ıssız ve ulaşım sorunları olduğundan dolayı çekim sırasında dikkatli olmaya özen gösterdiklerini, en son gün film çekimlerinde cini oynayan oyuncuyu akrep soktuğunu ve oyuncunun hastaneye kaldırıldığından dolayı, sette herkesin sabah kadar çekime devam edip uykusuz kaldığından bahsetti.

CİNLER VE NAZARIN BAĞLANTISINI YÖNETMEN DEMİRTAŞ ANLATTI

Tayfun Can Demirtaş; “Nazarın insan üzerindeki etkiyi kesin şekilde görüyoruz. Ve bizler yıllarca şeytana kucak açtık ve pislikten korunmak için nazar boncuğunu evlerimize taşıdık. Benim her zaman söylediğim bir cümle var. Onlar artık her evde yani cinler artık her evde ve insanları gözetliyor, çünkü onları en çok besleyen ve güçlendiren bir malzeme var her evde, nazar boncuğu başlı başına bir sıkıntı zaten. Nazar boncuğuyla tarih boyunca yapılan kara büyüler birçok hoca tarafından bozulamayan ve gerçekten insanı öldüren bir etkisi olduğu çok net. Şeytanın en büyük simgesi nazardır. Tek göz Babil’den bu yana cinlerin ve şeytanların simgesidir ve ben bu filmde bu konuyu işledim, bu filmin seri olma amacı da bu nedenden kaynaklanıyor.” dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER