"Cinni Nazar" filmi yakında vizyonda

Tayfun Can Demirtaş’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği korku ve gerilim türündeki “Cinni Nazar” tüm sinemaseverler ve korku severler buluşmayı amaçlayan ve izleyiciye akıllardan çıkmayacak bir etki vaat eden film, 31 Temmuz’da vizyona girmeye hazırlanıyor.

FİLMİN KONUSU

“İnsan mı daha kötü şeytan mı?” sloganlı film beyaz perdeye taşınıyor. “Sinan bir sabah eve geldiğinde anne ve babasını vahşice bir şekilde ölmüş bulur. Polislere göre babası cinnet geçirmiş annesini boğarak öldürmüş sonra da intihar etmiştir. Gerçekte ne olduğunu bir türlü aklı almayan Sinan bunun normal bir ölüm olmadığını düşünürken cenazeye yirmi beş yıldır görmediği dayısı gelince aklına şüphe düşer. Ne olduğunu öğrenmek için anne ve babasının doğduğu Nazarkuyu köyüne gider.”

BU FİLMDE YÖNETMEN GERÇEK SES KAYITLARI KULLANDI

Gerçek olaylardan esinlenen Cinni Nazar filminin Yönetmeni Demirtaş 6 aydır bir hocayla görüştüğünü filmin konusuyla bağlantılı gerçek bir ses kaydını izinli olarak kullandığını dile getirdi. Bu cümlelerine ek olarak; “Bir hoca sayesinde rahatsız bir kızın seslerini kayıt altına aldık. Bu ses kaydında gerçekten oldukça korkunç ve ürkütücü konuşmalar geçiyor” dedi. Böylece bu ses kaydı beyaz perdeye taşındı.

CİN’İ OYNAYAN OYUNCUYU AKREP SOKTU

Film çekiminde detayları dile getiren Demirtaş Filmin çekildiği yerin oldukça ıssız ve ulaşım sorunları olduğundan dolayı çekim sırasında dikkatli olmaya özen gösterdiklerini, en son gün film çekimlerinde cini oynayan oyuncuyu akrep soktuğunu ve oyuncunun hastaneye kaldırıldığından dolayı, sette herkesin sabah kadar çekime devam edip uykusuz kaldığından bahsetti.

CİNLER VE NAZARIN BAĞLANTISINI YÖNETMEN DEMİRTAŞ ANLATTI

Tayfun Can Demirtaş; “Nazarın insan üzerindeki etkiyi kesin şekilde görüyoruz. Ve bizler yıllarca şeytana kucak açtık ve pislikten korunmak için nazar boncuğunu evlerimize taşıdık. Benim her zaman söylediğim bir cümle var. Onlar artık her evde yani cinler artık her evde ve insanları gözetliyor, çünkü onları en çok besleyen ve güçlendiren bir malzeme var her evde, nazar boncuğu başlı başına bir sıkıntı zaten. Nazar boncuğuyla tarih boyunca yapılan kara büyüler birçok hoca tarafından bozulamayan ve gerçekten insanı öldüren bir etkisi olduğu çok net. Şeytanın en büyük simgesi nazardır. Tek göz Babil’den bu yana cinlerin ve şeytanların simgesidir ve ben bu filmde bu konuyu işledim, bu filmin seri olma amacı da bu nedenden kaynaklanıyor.” dedi.