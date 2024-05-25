VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri paylaşımı
Chicago'da "Türk Festivali" başladı
Galata Kulesi yeniden ziyarete açılıyor
Gürcistan'ı ne kadar tanıyor ve biliyoruz?
Çilek tarlasını çaldılar
Google yapay zeka ile müziği hızlandırdı
25 Mayıs 2024 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2024 Cumartesi 13:00:00

Chicago'da "Türk Festivali" başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin Chicago kentinde 3 gün boyunca Türk kültürünün tanıtılacağı "Türk Festivali" başladı.

Chicago'nun Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi'nde düzenlenen festivale 10 bin katılımcı bekleniyor.

Chicago'da şimdiye kadar düzenlenen en kapsamlı Türk festivali olan etkinlik boyunca kurulacak yaklaşık 230 stant aracılığıyla, katılımcılar Türk kültürünün dokusunu yansıtan ürünleri keşfetme imkanı bulacak.

Bunun yanı sıra ebru, tezhip, seramik, filografi ve hat gibi alanlarda çalışmalar yapan sanatçılar, katılımcılarla bilgi ve becerilerini paylaşma fırsatı bulacak.

"Türk Festivali" için kayıt yaptıracak ilk 2 bin kişi arasından kurayla belirlenen 20 kişiye, Türk Hava Yollarından Türkiye'ye gidiş dönüş uçak bileti verilecek.

Festivalin komite kurucularından Halil Demir, açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin bir parçasını buraya getirip, güzelliklerini ve insanlığa sunduğu birçok değeri buradaki insanlara tanıtmaya çalıştığımız için gurur duyuyoruz." dedi.

Türk milletini Chicago'da temsil etmekten de gurur duyduklarını ifade eden Demir, "Umuyoruz ki bu görevi yaparken başarılı oluruz ve halkımızı en güzel şekilde temsil ederiz." diye konuştu.

Demir, ziyaretçilerin güzel bir gün geçirmesini temenni ederek, Türkiye ile ilgili güzel izlenim bırakmayı ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : abd chicago türk kültürü türk festivali
Kulüpte tatsız tesadüf... Serenay'ın zor anı

Kulüpte tatsız tesadüf... Serenay'ın zor anı
Emel Sayın'ı ağlatan konser

Emel Sayın'ı ağlatan konser
Evin altından dünyaya açılacak

Evin altından dünyaya açılacak
Annelik gönüllü bir delilik

Annelik gönüllü bir delilik
"Boyaya 500 bin TL istediler"

"Boyaya 500 bin TL istediler"
'Ne sulh ne de kanlı bıçaklı'

'Ne sulh ne de kanlı bıçaklı'
Film gibi konser

Film gibi konser
Seda Sayan 'dan estetik isyanı

Seda Sayan 'dan estetik isyanı
Pınar Deniz'den evlilik açıklaması

Pınar Deniz'den evlilik açıklaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX