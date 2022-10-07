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07 Ekim 2022 Cuma 14:28:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 14:28:00

Çek yapımı macera filmi Ağrı'da çekiliyor

Kaynak: AA

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Pakistan'da teröristlerce kaçırılan iki Çek kızın, kurtarılma çalışmalarını konu alan macera dolu "The Extractors" sinema filminin çekimleri yapılıyor.

Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alan ve Meteor Çukuru başta olmak üzere birçok tarihi ve doğal güzelliğiyle dünyanın her yerinden turist çeken Doğubayazıt, son yıllarda bölgede huzurun sağlanmasıyla yabancı televizyon kanallarının da ilgisini çekiyor.

Türkiye Film Komisyonu'nun çalışmalarıyla geçen sene dünyaca ünlü Amerikan televizyon kanalı History Channel'in Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanın belgeselini çekmesinin ardından bu yıl da Çekya'dan yapımcılar aksiyon dolu film çekimi için bölgeye geldi.

Yapımcılığını Adam Dvorak'ın, yönetmenliğini ise Roman Kasparovsky'nin yaptığı "The Extractors" sinema filmi, Pakistan'da teröristlerce kaçırılan Çek vatandaşı iki kızın, ülkelerinin istihbaratı tarafından diplomatik ve fiziksel faaliyetlerle kurtarılma çalışmalarını konu alıyor.

Yöre halkı da film sahnelerini ilgiyle takip ediyor

İshak Paşa Sarayı'na yakın noktada çekimlerine başlanan filmin bazı sahneleri için de Van'a gidilecek.

Türkiye Film Komisyonu Başkanı ve yapımcı Sait Yardımcı, AA muhabirine, filmin önümüzdeki sezonda Çekya'da gösterime gireceğini ve uluslararası film festivallerine de katılacağını söyledi.

Filmin bu bölgede çekilmesinin tanıtımın yanında ekonomik olarak da getirisinin de olduğunu ifade eden Yardımcı, şöyle konuştu:

"Bu bölgenin tercih edilmesinin nedeni Doğu Anadolu'nun doğal bir film platosu olmasıdır. Türkiye Film Komisyonu olarak 2013 yılında Türkiye'nin doğal film platolarını öncelikle Hollywood film yapım şirketlerine tanıtma imkanımız oldu. Özellikle Los Angeles'te yaşadığım dönem içerisinde birçok yapım şirketiyle görüşme imkanımız oldu. Bu nedenle Doğubayazıt'ta film çekiliyor. Çekimlerin tamamı bir ay sürecek. Bu hafta Doğubayazıt'ta çekimler yapıldı, gelecek hafta da Van'da, sonrasında da senaryoya göre Doğubayazıt'ta çekimler devam edecek."

Yardımcı, filmin gerçek yaşanmış bir hikayeden konu alındığını belirterek, olayın Pakistan'da geçtiğini ama Türkiye'nin doğal bir film platosu olması nedeniyle filmin Doğubayazıt ve Van'da çekilmesinin tercih edildiğini anlattı.

"Film için 20'ye yakın yerel ekibimiz görev yapıyor"

Türkiye'nin film platosu olmasının yanında, imkanların da Avrupa standartlarıyla yarıştığını vurgulayan Yardımcı, "Ekip ve ekipman olarak her türlü imkan Türkiye'de var. Şu an bu film için 20'ye yakın yerel ekibimiz görev yapıyor. 20 civarında ana ekip Çekya'dan geldi. Buraya ilk olarak 3 sene önce geldiğimde Discovery Channel için Doğubayazıt'ta Nuh'un Gemisi belgeselini, geçen sene de History Channel için Nuh'un Gemisi belgeselini çektik. Bu sene de bu sinema filmini çekiyoruz. Bunlar artarak devam edecek." diye konuştu.

Sinema, film ve belgesellerin bir yerin tanımında büyük rol oynadığına işaret eden Yardımcı, şunları kaydetti:

"Film Doğubayazıt, Van ve Çekya'nın başkenti Prag'da çekiliyor. Eskiden doğuda biraz güvenlik sıkıntısı vardı ama bu son geldiğimde de gördüm ki insanlar çok rahat bir şekilde Avrupa, Amerika, İngiltere ve Hindistan'dan buraya geliyor. Hatta kaldığım hotelde bu sabah Hintlilerle sohbet ettim. Nuh'un Gemisi'ni görmeye geldiklerini söylediler. Nereden duyduklarını sorduğumda da belgeselde izlediklerini söylediler. Bu yaptığımız işin ne kadar doğru ve yerinde olduğunun göstergesidir."

Etiketler : Ağrı Dağı Nuh'un Gemisi Film Doğubayazıt Van ve Çekya
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