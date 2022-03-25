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25 Mart 2022 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 13:00:00

Çağrı 4K olarak geliyor

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Bundan 45 yıl önce çekilen bir film...

Belki de sinema tarihinin (tekrarlarıyla birlikte) en çok yayınlanan, seyredilen filmi.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemi, peygamberliğini, onun etrafında toplanan müminlerin çektiği çileleri, cahiliye devrinin putperestleriyle giriştiği mücadeleleri, Mekke'den Medine'ye hicretini, savaşlarını ve nihayet Arabistan sınırlarını aşan tebliğ faaliyetlerini konu alan Çağrı filmi, (Mohammad: Messenger of God / The Message) bu Ramazan ayında, yenilenmiş 4K görüntü kalitesiyle sinema salonlarında gösterime girecek.

Belki de sinema tarihinin en etkili inanç sineması örneklerinden biri, hatta birincisi olan Çağrı'yı beyazperdede hiç görmemiş olanlar için güzel bir sürpriz bu.

Özelikle Ramazan ayında, Müslüman ülkelerdeki televizyon ekranlarında defalarca gösterilen Çağrı, 15 Nisan'da (Pinema Filmcilik tarafından) beyazperdeyle buluşturulacak.

Suriye asıllı efsane yönetmen Mustafa Akad'ın 1977'de (ben beş yaşındayken) gösterime giren filmi Çağrı, İslam'ın doğuşu üzerine çekilmiş en etkili film olma özelliğini bugün bile muhafaza ediyor.

Bu açıdan, yaşı itibarıyla filmi beyazperdede izleme imkanı bulamayan (benim de içinde bulunduğum) seyirci kuşağı açısından bu yeniden gösterim heyecan verici bir buluşma olacak.

Antony Quinn, İrene Papas, Michael Ansara gibi sinema tarihinin unutulmaz oyuncularının performanslarını 4K çözünürlüğünde, yenilenmiş, pırıl pırıl görüntüler eşliğinde yeniden seyretmek de ayrı bir mutluluk olacak.

Film, Mustafa Akad'ın oğlu Malek Akad'ın sahibi olduğu ABD'deki stüdyolarda restore edildi ki gösterim öncesi Türkiye'de düzenlenecek gala gecesine bizzat Malek'in de katılması bekleniyor. Babasının izinden yürüyen Malek Akad, ABD'de film yapımcılığını sürdürüyor.

Mustafa Akad, Amerikan TV endüstrisi ve Hollywood'da gerçek anlamda tutunup büyük başarılar elde eden ilk Müslüman sanatçıydı.

Akad, Çağrı filmi için müziğinden, senaryosuna, oyuncularından teknik ekibine kadar sinema tarihine damga vurmuş sanatçılarla, döneminin en başta gelen profesyonelleriyle çalıştı ve unutulmaz bir kült film bıraktı geriye.

1990'lı yıllarda İstanbul'un fethi ve Selâhaddin Eyyubî'nin hayatını konu alan sinema filmlerini çekmenin hayalini kuruyordu.

Efsane yönetmen fetih filmi için görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a da geldi ama maalesef gerekli yapımcı desteğini bulamadı.

Sinema dünyasına Çağrı'yı armağan eden bu büyük yönetmenden bir fetih filmi izleme şansını kaybettik.

Keşke Selâhaddin Eyyûbî ile İstanbul'un fethini çekebilseydi. O zaman, Çağrı gibi, bütün dünyanın konuşacağı iki filmimiz daha olabilirdi.

Ama olmadı.

Yenilenmiş hali ve ulaştığı görsel kaliteyle Çağrı'yı beyazperdede izleyerek teselli bulacağız.

BEDİR ACAR

Etiketler : çağrı film bedir acar
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