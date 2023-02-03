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03 Şubat 2023 Cuma 19:14:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 19:14:00

Bozkırdan Nişantaşı'na Bir türkü Tiyatrosu

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11 yıldır Kanal 7 ekranlarında Gündüz Gece isimli gezi programını sunan Türk halk müziği sanatçısı Kürşat, izleyicilerine bir kültür ziyafeti sunmak için geliyor. Kürşat'ın yazıp oynadığı, yönetmenliğini Yuşa Arkan'ın yaptığı "Bozkırdan Nişantaşı'na Bir Türkü Yitarosu", Kürşat'ın tecrübelerini ve manevi değerlerini sahneye taşıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan şan ve halk oyunları eğitimi alan Kürşat, sevenleriyle "Bozkırdan Nişantaşı'na Bir Türkü Tiyatrosu" isimli oyunuyla buluşuyor.

11 yıldır Kanal 7 ekranlarında Gündüz Gece isimli gezi programını sunan ve 8 türkü albümü bulunan Kürşat, yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli konserler vererek türküleriyle dinleyenlerini mest ediyor.

Türk milletinin gelenek ve göreneklerini, türkülerini, gastronomisini izleyicilerle buluşturan Kürşat, Anadolu hikayelerini günümüz hikayeleriyle harmanlayarak tamamen milli ve manevi değerlere uygun olarak tiyatro sahnesinden enteresan ve komik hikayelerle izleyicilerini bekliyor.

Kürşat, halaylar, horonlar, zeybekler, İç Anadolu oyun,türkü ve anadolu hikayeleriyle izleyicilere tam bir kültür ziyafeti sunuyor.

Etiketler : kürşat bozkırdan nişantaşına bir türkü tiyatrosu tiyatro İstanbul Teknik Üniversitesi
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