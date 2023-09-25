Bebek ve çocuk kütüphanelerinin sayısı artırılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bünyesindeki 78 çocuk ve bebek kütüphanesine yeni 7 kütüphane daha ekliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bebeklik ve erken çocukluk dönemini hedef alarak bebek ebeveyn ilişkisini güçlendiren yeni nesil kütüphanelerde, erken okuryazarlık eğitimi de veriliyor, duyu testleri yapılıyor.

Zengin bir koleksiyona sahip çocuk kütüphanelerinde, robotik, keçe, origami, örgü, seramik, ebru, dikiş, takı tasarımı, ayraç ve şapka yapım atölyeleri, gölge oyunu gösterileri, masal saatleri, edebiyat, kültür, sanat, kişisel gelişim ile sağlık alanlarında söyleşiler, aile seminerleri ve farkındalık eğitimleri de düzenleniyor.

Bakanlık bünyesindeki halk kütüphanelerinde bilim, robotik kodlama, ahşap tasarım, matematik, akıllı tarım, ebru, sıcak cam, epoksi atölyelerinde ve sanal gerçeklik (VR) platformlarında etkinliklerle eğitim programları ziyaretçilerle buluşuyor.

Türkiye genelinde 200'e yakın atölyenin hizmet verdiği bakanlık kütüphanelerinde son 5 yılda gerçekleştirilen 59 bin 293 etkinliğe katılan toplam 2 milyon 484 bin 20 çocuk sayısı da her geçen gün artıyor.

TÜRKİYE'DE 6 İLDE DAHA BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ AÇILACAK



Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitapların büyülü dünyasına açılan 78 çocuk ve bebek kütüphanesine yenilerini ekliyor.

Bu kapsamda 6 yeni ilde 7 bebek ve çocuk kütüphanesi daha minik okuyucularla buluşacak.

Türkiye'de ilk bebek kütüphanesini 2018'de Karabük İl Halk Kütüphanesi ve Tekirdağ Şarköy İlçe Halk Kütüphanesinde kuran bakanlığın, bebek ve çocuk kütüphanelerini taşıyacağı yeni iller İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Bilecik ve Niğde olacak.

BİR KİTABIN YAYIMLANMA SERÜVENİ RESİMLERLE ANLATILACAK



Bakanlık bir kitabın yayımlanma serüvenini çocuklara anlatmak üzere 7 kitaptan oluşan bir de set hazırlıyor.

"Milli Kültür Eserlerinin Basımı ve Yayımı Projesi" kapsamında çalışmaları süren "Okuma Kültürü Mekanları: Çocuk Kitapları Seti", minik okurlara her cildinde farklı bir illüstratörün çizimleriyle renkli ve resimli olarak kitabevi, yazar evi, kütüphane, sahaf, matbaa, yayınevi ve kitap fuarı gibi mekanlarda geçen hikayeleri aktaracak.

Eser, çocuklara küçük yaştan itibaren kitap ve fikri haklar gibi konularda farkındalık sağlayacak. Çocuklar, bir kitabın doğumundan okurlara ulaşmasına kadar tüm süreçleri bu eserden öğrenebilecek.

Söz konusu set, kitabın ortaya çıkmasına katkıda bulunan tüm meslekleri ve mekanları çocukların tanıyıp keşfedebilecekleri bir metin ve görsel içeriğe de sahip olacak. Bakanlığın kütüphane koleksiyonlarına bu yıl dahil olacak kitap seti, çocuklara yönelik yayıncılık atölyeleri ve etkinliklerde minik okurlara hediye edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı kitap satış mağazalarında da satışa sunulacak esere okuyucular, "e-Kitabım" mobil uygulamasında "e-Kitap" olarak da ulaşabilecek.

KÜTÜPHANELERİN ÇOCUK ÜYE SAYISI ARTTI



Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, kütüphanelerde 2021'de 162 bin 660 olan çocuk üye sayısı yaklaşık yüzde 100 artarak 2022'de 329 bin 842'ye ulaştı.

2021'de 2 milyon 674 bin 635 adet ödünç alınan çocuk kitabı sayısı ise 2022'de 4 milyon 916'ya çıktı.

Halk kütüphanelerinde geçen yılki 5 milyon 228 bin 444 çocuk kitabı sayısı da bu yılın ilk 6 ayı itibarıyla 5 milyon 576 bin 45'e ulaştı. Bakanlık yıl sonu itibarıyla bu rakamların üzerine çıkmayı hedefliyor.