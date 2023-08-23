VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çankırı'da sıcak hava kavun üretimine olumlu yansıdı
Japonya'daki nükleer santralde depolanan bini aşkın tanktaki atık suyun tahliyesi yarın başlıyor
Hindistan'da demir yolu köprüsünün çökmesi nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti
Myanmar'dan kaçışın 6'ncı yılı: Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek istiyor
Yunanistan'da yangınların 5'inci günü
İran'da kum fırtınası nedeniyle 488 kişi hastaneye kaldırıldı
23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:25:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:25:00

Bakan Ersoy, yeni sezonda DT'de sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatrolarında (DT), yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı, kostüm hazırlık çalışmalarını inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatrolarında (DT), yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı, kostüm hazırlık çalışmalarını inceledi.

Ersoy'u DT Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'ne gelişinde DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı karşıladı.

Karadağlı, Bakan Ersoy'a ekim ayında perdelerini açacak DT'de sahnelenecek temsiller hakkında bilgi verdi.

Yeni sezonda giyilecek kostümlerin hazırlık çalışmalarını da inceleyen Ersoy, DT Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen oyuncu seçimlerini de izledi.

Ersoy, sanatçılara başarı dileğinde bulundu.

Etiketler : Bakan Ersoy yeni sezon Devlet Tiyatroları
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu
Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır

Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Artık başka projelere

Artık başka projelere
Babalık heyecanını anlattı

Babalık heyecanını anlattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX