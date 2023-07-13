VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ziyaret trafiği arttı! Komşu ile yeni dönem başlıyor
Bakan Bolat açıkladı! İhracat tarihinde bir ilk...
İnsansı robot için geri sayım!
Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek
BM duyurdu! Sudan'da toplu mezar: 87 kişinin cesedi bulundu
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa: Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik temaslar sıklaşabilir
13 Temmuz 2023 Perşembe 11:19:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 11:19:00

Bahçelievler'de "Ezilen Araç ve O An" fotoğraf sergisi açıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bahçelievler Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle "Ezilen Araç ve O An Fotoğraf Sergisi" açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bahçelievler Kamu Binaları Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışına, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Aslantürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, buradaki konuşmasında, buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Bahadır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Alevi'si, Sünni'si ile herkesin birleşip hain FETÖ'nün darbecilerine karşı dik durmasının sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Şehitlerin ve gazilerin de unutulmaması gerektiğini vurgulayan Bahadır, bu nedenle "Ezilen Araç ve O An Fotoğraf Sergisi"ni açtıklarını kaydetti.

"15 Temmuz'u unutturmayalım"

Programa katılan ve 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda şehit olan Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak da olayın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen acılarının 7 gün geçmiş gibi taze olduğunu anlatarak,"Sanmasınlar ki Mahirlerimiz, kardeşimizin de evladı şehit oldu diye bu vatanın evlatları bitecek. Bizler anneler olarak varız. Daha çok şükür arkada başka evlatlarımız var. Hiçbir zaman biz bu mücadeleyi bırakmayacağız, devam ettireceğiz. 15 Temmuz'u unutturmayalım." diye konuştu.

Ankara'da şehit olan özel harekat polisi Seyit Ahmet Çakır'ın annesi Ayşe Çakır da "Bir Ahmet gider, bin Ahmet gelir. Unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Bahadır ve beraberindekiler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Sergi alanında bulunan ve darbe girişimi sırasında bir tankın üzerinden geçtiği Yasir Çiftçi'ye ait araç da ziyaretçiler tarafından incelendi.

Etiketler : 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Seyit Ahmet Çakır 15 Temmuz
Artık kaçmıyorlar

Artık kaçmıyorlar
Orkestrası yok diye sahneden indi

Orkestrası yok diye sahneden indi
Cem'in Üzümlü Keki

Cem'in Üzümlü Keki
Estetikliler kendileriyle barışık değiller

Estetikliler kendileriyle barışık değiller
İtalya'da ödüllendiler

İtalya'da ödüllendiler
Dolandırıldım

Dolandırıldım
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
Barıştılar

Barıştılar
Sultan'ı yıkan ölüm

Sultan'ı yıkan ölüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX