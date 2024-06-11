Neşeli halleriyle dikkat çeken Bekiroğlu, filmde oynadığı karakterin bugüne kadarki rollerinden çok farklı olduğunu söyledi. Oyuncu, "Bugüne kadar oynadığım karakterlere ve kendime de ters bir karakteri canlandırdım. Somurtmak benim için kolay bir şey değil. O yüzden yapabildim mi, onu da merak ediyorum" dedi. Bayramda tatile çıkacağını açıklayan güzel oyuncu, plajda görüntülenmekten çekinmediğini belirterek, "35 kiloyken de çektiler, 50 kiloyken de çektiler. Plajda gazetecilere yakalanma gibi dertlerim yok" diye konuştu.