Antalya'da orkinoslar uydu cihazı ile takip edilecek
Antalya açıklarında orkinos (Mavi yüzgeçli Atlantik ton) balığının göç güzergahı, üreme ve beslenme alanları hakkında veri toplamak için 32 orkinos balığına uydu bağlantılı elektronik cihaz takıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında orkinos balığının göç güzergahı, üreme ve beslenme alanları hakkında veri toplamak amacıyla 32 orkinos balığına uydu bağlantılı elektronik cihaz takıldı. Yetkililer "Balığın Atlantik'e gidip gitmediği, Akdeniz'de nerelerde yavruladığı, üreme yaptığı, nerelerde mera alanı bulup beslendiği ile ilgili çok detaylı veri alacağız. Cihazlar 1 yıl boyunca balığın üzerinde sabit kalacak, bir yıl boyunca veri toplayacağız" dedi.