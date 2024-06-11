Antalya'da orkinoslar uydu cihazı ile takip edilecek

Antalya'da orkinoslar uydu cihazı ile takip edilecek

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında orkinos balığının göç güzergahı, üreme ve beslenme alanları hakkında veri toplamak amacıyla 32 orkinos balığına uydu bağlantılı elektronik cihaz takıldı. Yetkililer "Balığın Atlantik'e gidip gitmediği, Akdeniz'de nerelerde yavruladığı, üreme yaptığı, nerelerde mera alanı bulup beslendiği ile ilgili çok detaylı veri alacağız. Cihazlar 1 yıl boyunca balığın üzerinde sabit kalacak, bir yıl boyunca veri toplayacağız" dedi.

