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17 Haziran 2019 13:04 | Pazartesi

Anne sütü ve bebek saçından takı tasarlıyor

Öğretmen Elif Özcan, çocuk sahibi olmasının ardından mesleğine verdiği arada edindiği hobisiyle bebek saç telleri ve katılaştırılmış anne sütü kullanarak takı tasarlıyor.

Her kadın için özel, unutulmaz ve tarifsiz mutluluk kaynağı olan çocuk sahibi olma duygusundan yola çıkan ana sınıfı öğretmeni Elif Özcan, anne sütü, çocukların saç telleri, göbek bağları ve düşen ilk dişlerini kullandığı tasarımlarla nesilden nesile aktarılacak takılar tasarlıyor.

Eşinin mesleği dolayısıyla 6 yıldır Kocaeli'de ikamet eden Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki oğlunun doğumunun ardından mesleğine ara vermek durumunda kaldığını, evde kaldığı süre içinde el sanatlarına yöneldiğini ifade etti.

"Doğum mucizesi"ni katılaştırılmış anne sütü ve bebeğinin saç tellerinden tasarladığı kolyeye işlediğini dile getiren Özcan, "Annem, annelik duygusu için 'Anne olmadan anlayamazsın.' derdi. Ben de anne olduktan sonra anladım, çok farklı bir duygu. Oğlum Poyraz'ı yanımdaki beşiğe koydular, şöyle dedim; bedeninizdeki bir parçayı kopartıp yanınızdaki beşiğe koyuyorlar. Ben de o parçadan ölümsüz hatıralar yaratmaya başladım." diye konuştu.

Anne sütünden kolye fikrinin yeni bir şey olmadığına değinen Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesleğim öğretmenlik, bu işle ilgili bir eğitimim yok. Kaldı ki bu işle ilgili eğitim veren kurum, kuruluş da yok. Aslında tamamen hayal ürünü. Anne sütünün mucizesi zaten bilinen bir şey. Çocuk doğumunun ardından anneler, çocuğunun geleceği ve kendisiyle ilgili derin düşüncelere dalar. Ben de anne sütünü düşünürken bu mucizenin ölümsüzleşmesi gerekir dedim. İnternette yaptığım araştırmalarda gördüm ki bu fikir benden önce başkalarına da uğramış. Türkiye'de çok sayıda olmamakla birlikte bu işi yapanlar var. Özellikle yurt dışında sıklıkla anne sütü ve bebeklerin ilk saçından kolyeler yapıldığını gördüm."

Kimyager olan eşinin yardımıyla sütü taşlaştırarak yıllarca saklanabilir bir hale getirdiğine belirten Özcan, daha sonra saç teline şekil vermeye başladığını anlattı.
Özcan, "Kolye, anahtarlık, babalar için kol düğmesi, yüzük ve bileklikler yapıyorum. Yaygın olarak anne sütü ve saç kullanıyorum ama bazı anneler göbek bağı ve ilk düşen dişlerin ölümsüzleştirilmesini isteyebiliyor. En değerli parçalarını yıllarca saklayıp, aksesuar olarak kullanabiliyorlar." dedi.

Elif Özcan, takıların fiyatının 150 liradan başladığını belirterek, rakamın kullanılan malzemeye, tercih edilen metale göre değiştiğini söyledi.

Çiftler de birbirlerinin saç tellerinden takı yaptırıyor

Sosyal medyadan iletişime geçtiği annelerin, sütlerini ve bebeklerinden aldıkları az miktarda saç telini kargoyla kendisine gönderdiğini, yapım aşamasının ise 3 haftayı bulduğunu dile getiren Elif Özcan, çok fazla talep olduğunu, güzel geri dönüşler aldığını kaydetti.

Özcan, doğum günü hediyesi ya da geniş aileler için toplu siparişler geldiğini, nişanlı çiftler ile eşlerin de kullanacakları takılarda birbirlerinin saç tellerini tercih edebildiğini sözlerine ekledi.

(AA)

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