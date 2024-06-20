Ahenk ve sesin kalemi Ahmet Muhip Dıranas

Hayatı boyunca birçok önemli esere imza atan Dıranas, Türk edebiyatına büyük katkılar sağlamıştır

HAYATI

Sinop'ta 1909'da dünyaya gelen başarılı edebiyatçı, ilkokulu Sinop'ta, ortaokul ve liseyi 1929'da Ankara Erkek Lisesi'nde tamamladı.

İlk şiir: Bir Kadına

Usta yazar lise yıllarında "Bir Kadına" adlı ilk şiirini, 1926'da "Muhip Atalay" imzasıyla Milli Mecmua'da yayımladı.

Lisede Faruk Nafiz Çamlıbel ile Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi olan Dıranas, liseyi bitirdikten sonra Hakimiyet-i Milliye gazetesinde çalıştı.

KÜTÜPHANE MEMURLUĞUNDAN YAZARLIĞA

Dıranas, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine iki yıl devam ettikten sonra okulu bırakıp Güzel Sanatlar Akademisi kütüphane memurluğu göreviyle İstanbul'a gitti.

ÜNLÜ ŞAİR VE YAZARLARIN ÇEVRESİNDE YER ALDI



Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okuyan ünlü yazar, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde, halkevlerinde, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çeşitli görevlerde bulundu.

Dıranas, bu esnada Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli Kanık, Sait Faik Abasıyanık, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Baki Süha Edipoğlu ve Şevket Rado gibi dönemin genç şair ve yazarlarından oluşan bir edebi çevre içinde yer aldı. Fransızcasını ilerleten şair, Fransız ve Rus edebiyatını yakından izledi.

ANADOLU AJANSINDA DA ÇALIŞTI



Anadolu Ajansı (AA), Devlet Tiyatroları ve İş Bankasında üst düzey görevlere getirilen usta edebiyatçı, 1939'da Ankara'ya dönüp Halkevleri Kültür ve Sanat Yayınları'nı yönetti.

Münire Ülker ile 1940'ta evlenen yazar, 1942'de konusunu Milli Mücadele'den alan ve Fransızcadan adapte edilen "Üç Kahraman" adlı tek perdelik bir piyes yayımladı.

Ahmet Muhip Dıranas, askerliğin ardından Çocuk Esirgeme Kurumunda görev yaptı. "O Böyle İstemezdi" adlı oyununu ise 1947'de kaleme aldı.

Devlet Tiyatrosu Edebi Kurulda başkanlık yapan Dıranas'ın oyun ve roman çevirileri 1940-1962'de yayınlandı.

ADI "FAHRİYE ABLA" ŞİİRİYLE ÖZDEŞLEŞTİ



Cahit Sıtkı Tarancı gibi şiirde ahenge ve sese önem veren Dıranas, şiirlerinde aşk, yalnızlık, hüzün, kaçış, ölüm, doğa, yaşam ve yurt sevgisi gibi konuları ele aldı.

Hece ölçüsü sınırlarında kalarak gelenekte çağdaşlığı yakalayan Dıranas'ın "Fahriye Abla" şiiri, adeta ünlü şairin adıyla özdeşleşti.

Zafer gazetesinde köşe yazıları kaleme alan Dıranas, tiyatro eserleri, tercüme ve adapteler, inceleme ve makalelere de imza attı.

71 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Ankara'da 21 Haziran 1980'de 71 yaşında hayatını kaybeden Dıranas, vasiyeti üzerine Sinop'a defnedildi.

"Gölgeler", "Çıkmaz", "O Böyle İstemezdi", "Oyunlar", "Bitmez Tükenmez Can Sıkıntısı", "Büyük Olsun", "Atlıkarınca", "Olvido" ve "Kar" adlı oyunları yazan Dıranas'ın, Charles Baudelaire'den çevirdiği "Çalar Saat" isimli bir şiiri de bulunuyor.