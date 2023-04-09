Afyonkarahisar'ın yeni müzesi açılış için gün sayıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırımıyla yapımı tamamlanan yeni Afyonkarahisar Müzesi, bu ay içerisinde ziyaretçi kabul etmeye başlayacak.

Kentte 1933-1970 yılları arasında Taş Medrese'de bulunan Afyonkarahisar Müzesi, 1971 yılında taşındığı Kurtuluş Caddesi'ndeki binada uzun yıllar ziyaretçilerini ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yatırımıyla Afyonkarahisar-İzmir kara yolu üzerine 25 bini kapalı olmak üzere 55 bin metrekarelik bir arazi üzerine yeni müze inşa edildi.

Yapımı tamamlanan yeni müze binasına, aralarında Kibele, Herakles ve Zeus heykellerinin de bulunduğu eserlerin taşıması hassas şekilde bir ay süre içinde yapıldı.

Müzede, Paleolitik Döneme kadar uzanan eserlerle birlikte Eski Tunç Çağı, Hitit, Frig, Pers, Lidya, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden yaklaşık 49 bin parça eser sergilenecek.

Afyonkarahisar Müzesinde interaktif teşhir çalışmaları sayesinde görme engelliler için sesli betimlemeyle engelsiz müze oluşturuldu. Ayrıca okul çağındaki öğrencilere yönelik müze içinde eğitim aktiviteleri de planlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Afyonkarahisar'ın pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve zengin bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Tarihin yansımaları olan arkeolojik ve etnografik eserlerin bulunduğu Afyonkarahisar'da müzeciliğin 1933 yılında başladığını dile getiren Tanır, "Mevcut müzemizin ihtiyacı karşılamaması sebebiyle kentin zengin birikimine hitap edebilecek büyüklükte bir binaya ihtiyaç vardı. Uzun çalışmalar sonrasında inşaatı tamamladık. Gerçekten bölgenin en büyük müzesi oldu. Yaklaşık 49 bin parçadan oluşan zengin eserleri bünyesinde barındıracak. İnşaat çalışmalarının bitmesinin akabinde eserlerin taşıma işlemlerini gerçekleştirdik. Şimdi ise açılış için gün sayıyoruz." dedi.

"MÜZELER, ŞEHİRLERİN SİMGELERİDİR"



Tanır, yoğun mesai harcadıkları taşıma işlemlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarından destek aldıklarını belirterek, son rötuşların yapıldığını dile getirdi.

Yeni müzedeki mevcut eserlerin sergileneceği bölümleri anlatan Tanır, şunları kaydetti:

"Yeni müzemiz 25 bini kapalı olmak üzere 55 bin metrekarelik bir arazi üzerine yerleşiyor. Bulunmuş olduğu konum itibarıyla hemen Antalya-İzmir yol güzergahında. Termal turizm bölgesinde ve gezmek isteyen insanlar için ulaşılabilirliği çok kolay. Müzeler, şehirlerin simgeleridir. Afyonkarahisar'ın yeni müzesi de turizm açısından da kentin tarihini ve kültürel birikimini de yansıtan gözde mekanı olacaktır. Müzemizde Paleolitik Dönem'den günümüze kadar, Hitit, Frig, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini yansıtan eserler görülebilecek. Yine yurt dışından getirilmiş olan Kibele heykeli de burada sergilenecek."

"AÇILIŞ BU AY İÇERİSİNDE YAPILACAK"



Tanır, ahşap özelliğiyle dikkati çeken Tatarlı Tümülüsü ile Zeus ve Herakles heykellerinin yanı sıra eski müzede teşhire sunulamayan eserlerin de yeni müzede göz önüne çıkacağını vurguladı.

Müzenin açılışı için son hazırlıkların yapıldığını belirten Tanır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un uygun programı dahilinde Afyonkarahisar'ın yeni müzesinin açılışı bu ay içerisinde bir tarihte yapılacak. Açılışın ardından da başta Afyonkarahisarlılar olmak üzere herkesi müzemizi gezmeye ve görmeye davet ediyoruz. Müzemizin yapımında emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz."