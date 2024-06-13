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9 film izleyiciyle buluşacak!
13 Haziran 2024 Perşembe 13:03:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 13:03:00

9 film izleyiciyle buluşacak!

Kaynak: Güneş Gazetesi

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Bu hafta sinema salonlarından korkudan drama, aksiyondan komediye birbirinden çeşitli ve eğlenceli 9 film vizyona giriyor. Dördü yerli yapım olan filmler, izleyicinin beğenisine sunulacak.

Sinema salonlarında bu hafta 9 yeni film izleyiciyle buluşacak.

İşte 14 Haziran Cuma günü itibariyle gösterime girecek birbirinden çeşitli sinema filmleri ve türleri:

1- Daha İyi Bir Yarın (Dram)

2- Veda Partisi (komedi)

3- Sekiz1 (Aksiyon)

4- Kötü Oyuncu (Dram)

5- Siccin 7 (Korku)

6- Işıkları Kapat (Korku)

7- Mahzen (Korku)

8- Ters Yüz 2 (Animasyon)

9- Süper Maymun Shimmy (Animasyon)

Etiketler : vizyon film sinema
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