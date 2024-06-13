9 film izleyiciyle buluşacak!
Kaynak: Güneş Gazetesi
Bu hafta sinema salonlarından korkudan drama, aksiyondan komediye birbirinden çeşitli ve eğlenceli 9 film vizyona giriyor. Dördü yerli yapım olan filmler, izleyicinin beğenisine sunulacak.
Sinema salonlarında bu hafta 9 yeni film izleyiciyle buluşacak.İşte 14 Haziran Cuma günü itibariyle gösterime girecek birbirinden çeşitli sinema filmleri ve türleri:
1- Daha İyi Bir Yarın (Dram)
2- Veda Partisi (komedi)
3- Sekiz1 (Aksiyon)
4- Kötü Oyuncu (Dram)
5- Siccin 7 (Korku)
6- Işıkları Kapat (Korku)
7- Mahzen (Korku)
8- Ters Yüz 2 (Animasyon)
9- Süper Maymun Shimmy (Animasyon)