76. Cannes Film Festivali sinemaseverlerle buluşuyor

Açılış töreni bu akşam Fransız ve Cezayirli yönetmen Maiwenn Le Besco'nun "Jeanne du Barry" filmiyle yapılacak festival, 27 Mayıs'a kadar devam edecek.

Bu yıl, İsveçli yönetmen Östlund'un jüri başkanlığını yürüttüğü festivalin 9 jüri üyesi bulunuyor.

Östlund, 2017'de "Kare" ve geçen yıl TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmleri ile Altın Palmiye ödülü aldı.

21 FİLM ALTIN PALMİYE İÇİN YARIŞACAK



Nuri Bilge Ceylan'ın TRT yapımı filmi "Kuru Otlar Üstüne", Altın Palmiye için yarışan 21 filmin arasında yer alıyor.

Ana yarışmada yarışacak filmler arasında, TRT ortak yapımları Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner'ın "Club Zero" ve İtalyan yönetmen Alice Rohrwacher'in "La Chimera" de bulunuyor.

EMEKLİLİK REFORMU KARŞITLARININ FESTİVALİN IŞIKLARINI SÖNDÜRME TEHDİDİ



Fransa'da yürürlüğe giren emeklilik reformunun neden olduğu "siyasi krizin", Cannes Film Festivali'ne etkisi olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Reforma karşı çıkan Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolu, geçen ay, Cannes Film Festivali'nin elektriğini kesmekle tehdit etti.

Festival süresince Cannes kentine 120 bin kişinin gelmesi beklenirken, festival alanında 28 Mayıs sabah 06.00'ya kadar gösteri düzenlenmesi yasaklandı.

18 KARATLIK ALTIN PALMİYE'NİN YAPIMI, 7 ZANAATKARIN 40 SAATİNİ ALIYOR



İlk olarak 1-20 Eylül 1939'da düzenlemesi planlanan Cannes Film Festivali, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle o yıl iptal edildi. Savaşın ardından ilk Cannes Film Festivali 1946'da düzenlendi, 1954'e kadar festivale katılan en iyi yönetmenlere festivalin "Büyük Ödül"ü takdim edildi.

Festivalin sembolü haline gelen "Altın Palmiye" ödülü, ilk olarak 1955'te Amerikalı yönetmen Delbert Mann'ın "romantik drama" türündeki "Marty" isimli filmine verildi.

El yapımı olan 19 yapraklı Altın Palmiye, İsviçre'nin Cenevre kentinde ünlü saat ve mücevher üreticisi Chopard tarafından üretiliyor. 18 karatlık Altın Palmiye'nin yapımı, 7 zanaatkarın 40 saatini alıyor.

Altın Palmiye ödülü, Cannes kentinin armasındaki palmiyeyi temsil ediyor.

Türkiye, ilk defa bu ödülü 1982'de Yılmaz Güney'in "Yol" filmiyle alırken, 2014 yılında da Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" filmi Altın Palmiye'ye layık görüldü.