"61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Shantel sahne aldı

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser öncesinde genç yaştaki müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Alman yapımcı, şarkıcı ve Dj Stafen Hantel ya da sahne adıyla Shantel, sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Gecenin sonunda müzikseverler, Shantel'in performansını uzun süre alkışladı.