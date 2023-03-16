500. kez oynadılar

Hakan Yılmaz'ın yönettiği ve aynı zamanda başrolünü Ebru Cündübeyoğlu ile paylaştığı 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek' tiyatro oyunu Trump Sahne'de 500. kez izleyiciyle buluştu. Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan'ın yazdığı iki perdelik kara komedi oyununda, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin, boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisinde başlarına gelen macera sahneleniyor.