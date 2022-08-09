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09 Ağustos 2022 Salı 15:53:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 15:53:00

'32. Akbank Caz Festivali' 24 Eylül'de başlayacak

Kaynak: AA

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Akbank Caz Festivali bu yıl 24 Eylül - 9 Ekim'de İstanbul'u cazın farklı renkleriyle 32. kez buluşturacak.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalin ilk beş konser bileti satışa çıktı.

32. Akbank Caz Festivali kapsamında satışa açılan ilk konser, Oslo caz sahnesinde uzun yıllardır çeşitli orkestralarla üretimini sürdüren üç müzisyenin ortaklığıyla hayat bulan "HÜM" olarak açıklandı.

Norveçli grubun ilk İstanbul konseri, 4 Ekim'de Akbank Sanat'ta izlenebilecek.

Festivalin 6 Ekim takviminde, İngiliz grup Portico Quartet Babylon'da, Güney Afrikalı caz piyanisti Abdullah Ibrahim ise Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda izleyicilerle buluşacak.

Sanatçı Ravi Coltrane, ebeveynleri Alice ve John Coltrane'in şarkılarından oluşan bir seçkiyle 8 Ekim'de, Oded Tzur Quartet ise 9 Ekim'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Platinum Sahnesi'nde cazseverlerle bir araya gelecek.

Etiketler : Akbank Sanat 32. Akbank Caz Festivali Güney Afrikalı caz piyanisti Abdullah Ibrahim
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