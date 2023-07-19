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19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:14:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:14:00

"3. Luma Kısa Film Festivali" için başvurular başladı

Kaynak: AA

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Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübünce kısa film çekmek isteyen öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen "3. Luma Kısa Film Festivali"ne başvurular başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ay Yapım işbirliğindeki festival, 17-20 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenecek festival, sadece öğrencilerin başvurabileceği "Kısa Film Yarışması", "Kısa Film Senaryosu Yarışması" ve "Uzun Metraj Film Senaryosu Yarışması" kategorilerinden oluşacak.

Başvurular, 3 Eylül'e kadar festivalin web sitesi "lumakisafilm.yeditepe.edu.tr" adresinden yapılabilecek.

Festival kapsamında kısa film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

En iyi 3 projeye 40 bin lira ödül

Sektörün önde gelen isimleri ve Yeditepe Üniversitesi akademisyenlerinin jüriyi oluşturduğu festivalde, "Kısa Film Senaryo Yarışması"nda en beğenilen 3 proje, 40 bin lira kısa film yapım desteğiyle ödüllendirilecek.

"Uzun Metraj Film Senaryosu Yarışması"nda da bir projeye "En İyi Senaryo Ödülü" olarak 40 bin lira verilecek.

Festivalin "Kısa Film Yarışması"nda ise yılın en iyi 10 öğrenci filmi belirlenecek. Seçkiden ana jürinin belirleyeceği bir filme "En İyi Kısa Film Ödülü" olarak 30 bin lira takdim edilecek.

Ayrıca festival kapsamında 10 filmlik kısa film seçkisi gösterilecek. Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla bir kısa filme "İzleyici Ödülü" olarak 20 bin lira verilecek.

Etiketler : Ay Yapım işbirliği "Kısa Film Yarışması İzleyici Ödülü
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