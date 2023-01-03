2020'de Türkiye'ye getirilmişti! Kibele doğduğu topraklarda sergilenecek

Bir süre İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenen heykel, 24 Aralık 2021'de de Afyonkarahisar'a doğduğu topraklara dönmüştü. Kibele Heykeli, şimdi yeni yapılan Afyonkarahisar Müzesi'nde sergileneceği günü bekliyor.



Uzmanlarca milattan sonra 3. yüzyıla tarihlendirilen, özellikle Anadolu'da "ana tanrıça" olarak tapınılan Kibele'nin 1700 yıllık heykelinin iki yanındaki aslanlar, doğa ve hayvanlar üzerindeki hakimiyetini sembolize ediyor.