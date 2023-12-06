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06 Aralık 2023 Çarşamba 17:10:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 17:10:00

11. Boğaziçi Film Festivali biletleri satışta

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Bu yıl 8-16 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak olan 11. Boğaziçi Film Festivali'nin biletleri Mobilet üzerinden satışa sunuldu.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on birincisi düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali, 8-16 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerinin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan 11. Boğaziçi Film Festivali'nin biletleri satışa çıktı.

Biletler Mobilet'te Satışta!

Festival biletleri 75 TL olmak üzere mobilet.com üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca biletler, festival süresince Atlas 1948 Sineması gişesinden de alınabilecek.

Festival Mekanları

Festivalin film gösterimleri Atlas 1948 Sineması, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması, Hope Alkazar ve İstiklal Mall- Sinema Pink'te gerçekleşecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğu, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek "11. Boğaziçi Film Festivali" ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.
Etiketler : film festivali bilet satışı 11. Boğaziçi Film Festivali T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
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