11. Boğaziçi Film Festivali biletleri satışta

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on birincisi düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali, 8-16 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerinin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan 11. Boğaziçi Film Festivali'nin biletleri satışa çıktı.

Biletler Mobilet'te Satışta!

Festival biletleri 75 TL olmak üzere mobilet.com üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca biletler, festival süresince Atlas 1948 Sineması gişesinden de alınabilecek.

Festival Mekanları

Festivalin film gösterimleri Atlas 1948 Sineması, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması, Hope Alkazar ve İstiklal Mall- Sinema Pink'te gerçekleşecek.