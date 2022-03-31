Zihin bulanıklığı karaciğer yağlanması belirtisi olabilir

Karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine neden olabilen karaciğer yağlanması her 10 kişiden birinde görülüyor. Sarı bir cilt tonu, bacak ve karın şişliği, mide bulantısı, yorgunluk ve hatta zihin karışıklığı yaşıyorsanız mutlaka kontrollerinizi yaptırın.