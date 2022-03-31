31 Mart 2022 Perşembe 07:54:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 07:55:00
Zihin bulanıklığı karaciğer yağlanması belirtisi olabilir
Karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine neden olabilen karaciğer yağlanması her 10 kişiden birinde görülüyor.
Karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine neden olabilen karaciğer yağlanması her 10 kişiden birinde görülüyor. Sarı bir cilt tonu, bacak ve karın şişliği, mide bulantısı, yorgunluk ve hatta zihin karışıklığı yaşıyorsanız mutlaka kontrollerinizi yaptırın.
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