Zeytinyağı vücuttaki iltihabı azaltır

Pandemi döneminde sağlıklı beslenmenin önemine ilişkin açıklamalar yapan Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Bülent Yaşar, “Piyasayada koronavirüsten koruduğu iddialarıyla gündeme gelen gıda ve vitamin takviyelerine itibar etmeyin. Tam tahıl, fındık, zengin zeytinyağı ve susam yağı tüketimi bağışıklık sistemini güçlendireceği gibi vücuttaki iltihabın azalmasına yardımcı olur” dedi. Doç. Dr. Bülent Yaşar, “Pandemi döneminde dengeli beslenme, ihtiyacınız olan tüm vitamin ve mineralleri karşılar, düzenli gıda takviyelerine ihtiyaç yok. Polikliniklerde pandemi sürecinde nasıl beslenmeliyiz ve takviye olarak ne almalıyız sorularıyla sık karşılaşıyoruz. Enfeksiyonlar esnasında vücudun enerji ve besin ihtiyacı artar. Bu nedenle Kovid-19 dahil tüm enfeksiyonlar öncesi ve sonrasında sağlıklı beslenmek çok önemli. Hiçbir yiyecek veya diyet takviyesi koronavirüs enfeksiyonunu önleyemez. Kısa süreli diyetler yerine, yaşam tarzı haline gelen sağlıklı beslenme şekli, güçlü bağışıklık sistemi oluşturmanın en önemli yoludur” diye konuştu.