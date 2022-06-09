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09 Haziran 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 09:00:00

Zeytinyağı kalbi, ceviz beyni korur

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Günde yarım yemek kaşığı yani 7 gram zeytinyağı tüketmek, kalp hastalıkları ve kriz riskini azaltıyor. Günde sadece bir kaç tane ceviz tüketmek de beyin fonksiyonlarını koruyor.

Günde yarım yemek kaşığı yani 7 gram zeytinyağı tüketmek, kalp hastalıkları ve kriz riskini azaltıyor. Günde sadece bir kaç tane ceviz tüketmek de beyin fonksiyonlarını koruyor.

Kalp-damar hastalıklarının önlenmesi ve kaliteli bir yaşamın sürdürülebilmesi için; ömür boyunca sağlıklı beslenme prensiplerinin uygulanması ve düzenli fiziksel aktivitenin yaşam tarzı olarak benimsenmesi çok önemlidir. Bu yaşam şeklinin benimsenmesi sayesinde; ideal kilo korunabilmekte, vücut kitle indeksi ve bel çevresinin normal sınırlarda kalması sağlanabilmekte, kolesterol, şeker, tansiyon yüksekliği gibi risk faktörlerinin ortaya çıkması büyük ölçüde engellenebilmektedir. Ayrıca bu hastalıklara sahip olan kişilerde ilaca olan bağımlılık azalabilmekte, kalp ile ilgili sağlık sorunu yaşama riski ciddi oranda düşebilmektedir. Akdeniz tipi beslenmenin önemine değinen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yiğit Çanga, şu önerilerde bulundu:

BİR GRAM YAĞ 9 KALORİDİR

"Kalp-damar hastalığı riskini düşürmek için önerdiğimiz beslenme biçiminin adı Akdeniz tipi beslenmedir. Tereyağ, kırmızı et, mandıra ürünleri gibi doymuş yağlardan alınan günlük enerji, toplam kalori alımımızın yüzde 10'undan daha düşük olmalıdır. Günlük 2 bin kalori aldığımızı varsayarsak; bunun 200 kalorisinden daha azı doymuş yağlardan gelebilir. 1 gram yağ, 9 kaloridir. Demek ki bir günde en fazla 22 gram doymuş yağ almamızda herhangi bir sakınca yoktur. Sonuç olarak yağ ihtiyacımızı büyük oranda doymamış yağ kaynağı olan zeytinyağından ve bitkisel besinlerden karşılamalıyız. Günde yarım yemek kaşığı yani 7 gram zeytinyağı tüketmek, kalp hastalıklarından ölümü yüzde 19 oranında azaltmaktadır."

BİTTER ÇİKOLATA DA TÜKETİN

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yiğit Çanga, "İnsanlık tarihinin en eski yağlı tohumlarından olan cevizin kolesterol ve tansiyon üzerindeki olumlu etkileri kanıtlanmıştır. Endotel dediğimiz damar hücrelerini iyileştirir, iltihabı azaltır. Günlük 30-60 gram ceviz tüketimi kalp-damar sağlığının yanı sıra beyin fonksiyonlarına da olumlu etki etmektedir" diye konuştu. Bitter çikolatayı da öneren Çanga sözlerini şöyle sürdürdü: "Kakao flavonoidleri, antioksidan etkilerinin yanı sıra kan basıncı düşürücü etkisi ve kalp hastalıklarından korunma sağlaması nedeniyle mutlaka faydalanılması gereken gıdalardandır. En az yüzde 80 oranında kakao içeren bitter çikolataların tüketilmesi, kalp sağlığı üzerinde koruyucu etkiye sahiptir."

TUZDAN UZAK DURULMALI

Gereğinden fazla tüketilen ve dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir besin maddesinin tuz olduğunu belirten Doç. Dr. Yiğit Çanga, "Fazla tuz tüketimi, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıklarına neden olabilmektedir. Günlük toplam tuz tüketimi 5 gramın altında olmalıdır. Yapılan çalışmalarda, tuz alımının günde 2,5 gram ile kısıtlanması kalp-damar hastalıklarını yüzde 20 oranında azalttığı gösterilmiştir. Himalaya tuzu ve deniz tuzu genel kanının aksine sodyum içeriği bakımından tıpkı normal sofra tuzu gibidir. Ancak büyük kristal boyutları nedeniyle porsiyon başına daha az sodyum verilir. Dolayısıyla himalaya ve deniz tuzu tüketiminin de sınırlı olması gerekmektedir" dedi.

SİYAH SARIMSAĞIN FAYDASI DAHA ÇOK

Sarımsak, allisin etken maddesi sayesinde kolesterol ve tansiyon düşürücü etkilerinin yanı sıra anti-oksidan, anti-allerjik ve iltihap kurutucu etkiler gösterir. Siyah sarımsak, taze çiğ sarımsağın yüksek ısı ve nem ortamında en az bir ay dinlendirilmesi sonucu elde edilir. Çiğ sarımsaktan daha hafif bir tada, daha yumuşak ve yapışkan bir kıvama sahiptir. Üstelik siyah sarımsağın içerisindeki allisin etken maddesi 3 ile 6 kat daha yoğundur. Dolayısıyla faydalı etkileri daha fazla ve sindirimi ise daha kolaydır.

Etiketler : ZEYTİNYAĞI KALBİ CEVİZ BEYNİ KORUYOR Sarımsak Doç. Dr. Yiğit Çanga
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