Ender Saraç'tan 'Gençlik iksiri' formülü

Balıkesir Ayvalık'ta düzenlenen 18'nci Zeytinyağı ve Turizm Festivali'ne katılan Doktor Ender Saraç'ın verdiği seminer, yurttaşların ilgi odağı oldu. Zeytinyağının sağlık, zayıflama ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine ilişkin yeni bulguları anlatan Dr. Ender Saraç'ın 'Gençlik iksiri' adını verdiği tarif başlayınca salonu dolduran vatandaşların büyük bölümü cep telefonlarıyla kayıt altına alırken, bazıları ise not tuttuğu görüldü.

Ender Saraç, "Nar Suyu, Kırmızı Pancar Suyu, Havuç Suyu, Hindiba suyu, Cibes Otu, Şevketi Bostan (Akkız) karıştırılarak üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediliyor. Her gün iki kez aç karna içilebilir. Kalp ve damar sağlığına iyi gelir, bağırsakları çalıştırır, cilde son derece faydalıdır. Burada zeytinyağı çok önemli, eğer zeytinyağı olmazsa buradaki besinlerin havuç salatasından pek bir farkı olmayacaktır." dedi.

