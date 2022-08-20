VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
F-16'lar nasıl modernleştirilecek?
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Resmen yürürlüğe girdi
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kritik toplantının tarihi ve yeri belli oldu
Yatırımları Nişantaşı'na
Ekin'le düşman değiliz
Yerli Halle Berry
Küçük kesili koroner by-pass mümkün
Zayıflatan ve hastalıktan koruyan meyveler
kardeşler arası kıskançlık tırnak yediriyor
Uzman Astrolog Barış Özkırış Haftalık Burç Yorumları - 20 Ağustos
Bakan Soylu: Tek bir terörist kalmayacak!
Başkan Erdoğan, vatandaşın çay davetini kırmadı
"Tarihi bir başarıya imza attık"
Akdeniz Üniversitesi kök hücre ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacak
Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni
"Kudüs ve Mescid-i Aksa, Türk milleti olarak kırmızı çizgimizdir"
Düzce'deki antik kentte Apollon heykeli bulundu
Siyasi skandallar 2022'de Batı'nın gündemini sarstı
Sivrisineklerin insan kokusunu nasıl ayırt ettiği belirlendi
Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, tahıl koridorunun verimli çalıştığını belirtti
Cumhurbaşkanlığınca Darülaceze'de aşure ikramı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi' kitabı
Rize-Artvin Havalimanı'nda 3 ayda 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti
20 Ağustos 2022 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 08:00:00

Zayıflatan ve hastalıktan koruyan meyveler

ABONE OL

Kiraz, vişne ve kızılcık gibi kırmızı meyveler kalp hastalıkları, inme, diyabet gibi birçok hastalığın riskini azaltıyor. Uyku düzeni sağlıyor, ödem attırıyor ve kilo vermede yardımcı oluyor.

Kiraz, vişne ve kızılcık gibi kırmızı meyveler kalp hastalıkları, inme, diyabet gibi birçok hastalığın riskini azaltıyor. Uyku düzeni sağlıyor, ödem attırıyor ve kilo vermede yardımcı oluyor.

Güçlü bir antioksidan olma özelliğine sahip olan kırmızı meyvelerin tüketiminin sağlığı olumlu yönde etkileyerek, hastalık semptomlarını azalttığını belirten Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Merve Bayram, "Ağrıları dindirme, ödem sökme, uykuyu düzenleme ve birçok hastalığın oluşum riskini azalma gibi faydaları var" dedi.

KARACİĞERE DE FAYDALI

Üretimi oldukça yüksek olan ve sağlığı olumlu yönde etkileyerek diyabet, kardiyovasküler hastalıklar (KVH), hipertansiyon, obezite ve yağlı karaciğer hastalığı gibi hastalıkların risklerini ve semptomlarını azalttığı düşünülen kiraz, kızılcık ve vişne gibi kiraz grubu meyveler Türkiye'de birçok alanda kullanılıyor. Özellikle kırmızı meyvelerin, diğer meyvelere göre nispeten daha düşük kalorili olduğunu belirten Dr. Merve Bayram, "Yapılan çalışmalar, kronik hastalıklar ile meyve ve sebze tüketimi arasında ters bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Bu yüzden dengeli meyve ve sebze tüketimi, KVH, inme, diyabet, metabolik sendrom, karaciğer hastalığı ve bazı kanserlerden kaynaklanan ölüm ve hastalık risklerini azaltıyor" dedi.

C VİTAMİNİ İÇERİĞİ YÜKSEK

Aynı zamanda Dr. Merve Bayram, doğada bulunan en güçlü antioksidanlardan olan kiraz, kızılcık ve vişnenin hem yüksek miktarda C vitaminine sahip olması hem de potasyum gibi bazı önemli mineralleri bünyelerinde bulundurmalarından kaynaklı tüketiminin oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

AĞRI DİNDİRİCİ ETKİSİ VAR

Triptofan zengini besinlerin tüketilmesi kaliteli ve deliksiz uykunun vazgeçilmezlerinden. Vücuttaki melatonin ve serotonin hormonlarının miktarını artıran triptofan, özellikle kirazda oldukça fazla miktarda bulunuyor. Kirazdaki serotonin, melatonin ile birlikte çalışarak uyku kalitesini artırmanın yanı sıra uykusuzluk ve uyku bozukluğu gibi hastalıklara karşı savaşmaya da yardımcı oluyor. Güncel klinik çalışmaların, kiraz grubu kırmızı meyvelerin sağlığı olumlu yönde etkilediği ve bazı kronik hastalıkların ilerlemesini önlediği konusunda oldukça umut verici olduğunu vurgulayan Dr. Merve Bayram, kirazların aynı zamanda içerdikleri biyoaktif bileşenler sayesinde duygu durum bozukluklarında da etkili olabileceğini belirtti.

Etiketler : meyve zayıflatma sağlıklı meyveler ağrı kesici meyveler
Ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt

Ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
"Edis'i çok beğeniyorum"

"Edis'i çok beğeniyorum"
Annelik sonrası ilk film

Annelik sonrası ilk film
"Kovid'i çok ağır atlattım"

"Kovid'i çok ağır atlattım"
“Hayatının en güzel günü?” sorusuna bakın ne yanıt verdi

“Hayatının en güzel günü?” sorusuna bakın ne yanıt verdi
Senfoni konseri albüm oldu

Senfoni konseri albüm oldu
Yağmur sahneye engel olamadı

Yağmur sahneye engel olamadı
Betül'den ‘Seninle'

Betül'den ‘Seninle'
Türk tasarımcıları dünyaya tanıtacaklar

Türk tasarımcıları dünyaya tanıtacaklar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes