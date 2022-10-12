Yüzümüzün ilk yaşlanan bölgesi: Göz çevresi

Göz çevresi derisi vücudumuzun en ince derisidir. Yaş, genetik ve çevresel etmenlere bağlı olarak yüzümüzün ilk yaşlanan bölgesidir. İletişimde ilk odak noktası göz ve çevresi olduğundan yaşlanma belirtileri hemen fark edilir. Dermatoşalazis dediğimiz göz kapağı sarkması, çoğunlukla yaşla beraber cildin elastikiyetini ve hacmini kaybetmesi ve yer çekimine bağlı olarak zamanla uzamasıyla oluşur. Fonksiyonel ya da estetik açıdan rahatsız olan 18 yaş üstü herkese göz kapağı estetiği uygulanabileceğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emine Savran Elibol, "Göz kapağı estetiği ameliyatı sonrası hastaların gözü kapatılmaz. Hastanede yatış gerekmez. Hastalarımız günlük hayata hemen dönebilirler. Göz kapağı estetiği genellikle lokal anestezi ile yapılmaktadır. Sistemik hastalığı sebebiyle genel anestezi alamayan hastalara da yapılabilmektedir. Yatınca ciddi nefes darlığı olan ve kontrol edilemeyen panik atağı olan hastalarda ise sedasyon tercih edilir" dedi.

