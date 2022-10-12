VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den F-16 için geri adım!
Yunanistan'ın Ege'deki kirli oyunları bir kez daha deşifre edildi
Motorine dev indirim geliyor
Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi! AKPM'de ''Schengen'' kararı
"Nükleer kıyamet" çıkışı yapan Biden'dan geri adım
Türkiye geneli sağanak yağışa teslim olacak
Medikal maskelerden gelinlik
Polikistik over sendromu diyabet riskini artırıyor
Oturmak sigara içmek kadar zararlı
Anne- babalar dikkat! ‘BÜYÜME AĞRISIDIR' DEYİP GEÇMEYİN
Salgın konuşma bozukluğunu artırdı
Yüzümüzün ilk yaşlanan bölgesi: Göz çevresi
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 12 Ekim
İstek şarkıyı bilmeyen müzisyene şişeyle saldırdılar
Fransa'da Ekonomi Bakanı'nı "korkaklıkla" suçlayan milletvekiline disiplin cezası
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yabancıların adres beyanları hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov'u kabul etti
AB yetkilisi Simson: Cezayir'in doğal gaz tedariki tarihi bir fırsat
Ukrayna: Esir takasıyla 32 askerimiz serbest bırakıldı
ABD'den F-16 adımı: Türkiye'ye satışı koşullara bağlayan 2 ekleme çıkarıldı
İngiliz istihbaratı: Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına dair gösterge yok
Çavuşoğlu'ndan Suriye mesajı: İlerleyen zamanlarda temaslar olabilir
Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en büyük köprüsünü yaptık
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı tutuklandı
12 Ekim 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 08:00:00

Yüzümüzün ilk yaşlanan bölgesi: Göz çevresi

ABONE OL

Göz çevresi derisi vücudumuzun en ince derisidir. Yaş, genetik ve çevresel etmenlere bağlı olarak yüzümüzün ilk yaşlanan bölgesidir. İletişimde ilk odak noktası göz ve çevresi olduğundan yaşlanma belirtileri hemen fark edilir.

Göz çevresi derisi vücudumuzun en ince derisidir. Yaş, genetik ve çevresel etmenlere bağlı olarak yüzümüzün ilk yaşlanan bölgesidir. İletişimde ilk odak noktası göz ve çevresi olduğundan yaşlanma belirtileri hemen fark edilir. Dermatoşalazis dediğimiz göz kapağı sarkması, çoğunlukla yaşla beraber cildin elastikiyetini ve hacmini kaybetmesi ve yer çekimine bağlı olarak zamanla uzamasıyla oluşur. Fonksiyonel ya da estetik açıdan rahatsız olan 18 yaş üstü herkese göz kapağı estetiği uygulanabileceğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emine Savran Elibol, "Göz kapağı estetiği ameliyatı sonrası hastaların gözü kapatılmaz. Hastanede yatış gerekmez. Hastalarımız günlük hayata hemen dönebilirler. Göz kapağı estetiği genellikle lokal anestezi ile yapılmaktadır. Sistemik hastalığı sebebiyle genel anestezi alamayan hastalara da yapılabilmektedir. Yatınca ciddi nefes darlığı olan ve kontrol edilemeyen panik atağı olan hastalarda ise sedasyon tercih edilir" dedi.

Etiketler : Yüzümüzün ilk yaşlanan bölgesi Göz çevresi derisi Op. Dr. Emine Savran Elibol
Donuk omuz sendromu oldum

Donuk omuz sendromu oldum
Luna'nın kitabının geliri Masal'a

Luna'nın kitabının geliri Masal'a
Oğlunu evlendirdi

Oğlunu evlendirdi
Kostümlü final

Kostümlü final
Farkındalık buluşması

Farkındalık buluşması
Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı

Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı
Dokuz yaş kutlaması

Dokuz yaş kutlaması
Yağmurlu havada deniz keyfi

Yağmurlu havada deniz keyfi
Aslı ile tanışacak

Aslı ile tanışacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX