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09 Ocak 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 08:00:00

Yüzü sıkı ve gergin gösteren doğal maske

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Cildinizin daha sıkı ve gergin görünmesine yardımcı olacak maske tarifi

Cildinizin daha sıkı ve gergin görünmesine yardımcı olacak maske tarifi veren bitkisel tedavi uzmanları şunları söyledi: "1 adet orta büyüklükte olgun muzu geniş bir kase içerisinde pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar ezin. İçerisine 1 çorba kaşığı yumurta beyazı, 1 tatlı kaşığı pirinç unu ve 2 damla E vitamini ekleyip yüz ve boyun bölgenize sürün. Daha sonra 15-20 dakika bekleyip ılık su ile durulayın. Hatta en son soğuk suyla durulamak cildinizin sıkılaşması için etkili olacak."

Etiketler : Yüzü sıkı ve gergin MASKE muz bitkisel tedavi
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