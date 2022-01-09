Yüzü sıkı ve gergin gösteren doğal maske
Cildinizin daha sıkı ve gergin görünmesine yardımcı olacak maske tarifi
Cildinizin daha sıkı ve gergin görünmesine yardımcı olacak maske tarifi veren bitkisel tedavi uzmanları şunları söyledi: "1 adet orta büyüklükte olgun muzu geniş bir kase içerisinde pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar ezin. İçerisine 1 çorba kaşığı yumurta beyazı, 1 tatlı kaşığı pirinç unu ve 2 damla E vitamini ekleyip yüz ve boyun bölgenize sürün. Daha sonra 15-20 dakika bekleyip ılık su ile durulayın. Hatta en son soğuk suyla durulamak cildinizin sıkılaşması için etkili olacak."