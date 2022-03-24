Yüz hastalığının tedavisi mümkün

Trigeminal Nevralji (Yüz Hastalığı) yüz yıkama, dokunma, yemek yeme, diş fırçalama gibi günlük aktivitelerle tetiklenebilen ve 100 binde 5-25 kişide tespit edilebilen bir ağrı türüdür. Algoloji Uzmanı Dr. Meltem Kanar, "Trigeminal Nevralji, yüz bölgesini tutan, ani, genellikle tek taraflı, şiddetli, birkaç saniye sürebilen şimşek çakması, elektrik çarpması şeklinde hissedilen bir ağrı türüdür. Trigeminal nevralji, yüz yıkama, dokunma, yemek yeme, diş fırçalama gibi günlük aktivitelerle tetiklenebilen, 100 binde 5-25 kişide tespit edilebilen bir ağrı türüdür. İlaç ve yüzeysel enjeksiyon uygulamalarına rağmen ağrısı devam eden hastalara Trigeminal sinirin derin parçası olan Gasser gangliona radyofrekans uygulamaları yapılmaktadır. İşlem steril şartlarda ameliyathane koşullarında uygulanmakta ve yaklaşık 30 dakika ila 1 saat arasında sürmektedir. Hastalar ertesi gün taburcu edilmektedir" diye konuştu.

