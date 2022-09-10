VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Haluk Bayraktar'a Ukrayna'dan Devlet Nişanı
Yunan'a tek laf etmeyen Soyer, Osmanlı'ya hakaret etti
İstanbullular can derdindeyken İmamoğlu konserdeydi...
Metrobüs yolunda mahsur kalan vatandaşlar: İmamoğlu istifa
Evler ayrıldı
Dişlere verilecek en büyük ceza: Karbonat-limon
Akıllı telefonlar boyun düzleştiriyor
Yürüyüş ve bol su kabızlığa çare
Uzman astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 10 Eylül
Vali Yerlikaya'dan 'metrobüs kazası' açıklaması: 42 yaralı var
İsveç'te camiye alçak saldırı
Buckingham Sarayı'nda bir ilk! Kral 3. Charles giriş yaptı
Yapılan transferler Okan Buruk'u mutlu etti
MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Polonya, AB'nin elektrik kullanımında zorunlu kesinti önerisine karşı çıktı
24 kameramanı Uğur Tüney, Afganistan'da yaptığı haber ile ödüle layık görüldü
Trabzonspor, Kasımpaşa'ya kiralanan Koita'nın transfer detaylarını açıkladı
MÜSİAD, Türkiye ve bölgenin en kapsamlı ticaret fuarına hazırlanıyor! MÜSİAD EXPO 2022, küresel ve b...
AB ülkeleri, Komisyan'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkedeki futbol maçları erteledi
MÜSİAD, Türkiye ve bölgenin en kapsamlı ticaret fuarına hazırlanıyor
Denizli-Muğla sınırında orman yangını
"İran'ın son cevabı bizi geriletiyor"
10 Eylül 2022 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:10 Eylül 2022 Cumartesi 08:00:00

Yürüyüş ve bol su kabızlığa çare

ABONE OL

Lifli gıdalardan fakir beslenmek, günlük alınan sıvı miktarının yetersiz olması, hareketsiz yaşam, dışkılama hissi olup tuvalete gitmemek, sık ve fazla miktarda müshil ve lavman kullanımı, şeker (diyabet) hastalığı, huzursuz bağırsak sendromu ve çölyak hastalığı gibi sağlık problemleri kabızlığın nedenleri arasındadır.

Lifli gıdalardan fakir beslenmek, günlük alınan sıvı miktarının yetersiz olması, hareketsiz yaşam, dışkılama hissi olup tuvalete gitmemek, sık ve fazla miktarda müshil ve lavman kullanımı, şeker (diyabet) hastalığı, huzursuz bağırsak sendromu ve çölyak hastalığı gibi sağlık problemleri kabızlığın nedenleri arasındadır. İncir, kayısı hurma, erik gibi lifli besinler, kepekli gıdalar, yeterli miktarda sebze ve meyve tüketiminin kabızlığa iyi geldiğini dile getiren Gastroenteroloji Uzmanı Uz. Dr. Tevfik Ali Küçükbaş, "Ayrıca, sıvı alımının artırılması, düzenli yürüyüş ve egzersiz yapılması kabızlığın giderilmesinde ve önlenmesinde oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra kabızlık durumunda siyah çay, kola, muz, şeftali ve posasız gıdaların fazla tüketiminden kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : yürüyüş kabızlık su içmek suyun faydaları
Atatürk imajı

Atatürk imajı
Yaman'a Venedik'te ödül

Yaman'a Venedik'te ödül
Sahne öncesi serum takviyesi

Sahne öncesi serum takviyesi
Oyun değil evleniyoruz

Oyun değil evleniyoruz
Ayrılmaz ikili

Ayrılmaz ikili
Demet yere kapaklandı

Demet yere kapaklandı
Popçular güçlünün yanındadır

Popçular güçlünün yanındadır
Harbiye şovu

Harbiye şovu
Kadınları yaralı bırakmayın

Kadınları yaralı bırakmayın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes