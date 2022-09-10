Yürüyüş ve bol su kabızlığa çare

Lifli gıdalardan fakir beslenmek, günlük alınan sıvı miktarının yetersiz olması, hareketsiz yaşam, dışkılama hissi olup tuvalete gitmemek, sık ve fazla miktarda müshil ve lavman kullanımı, şeker (diyabet) hastalığı, huzursuz bağırsak sendromu ve çölyak hastalığı gibi sağlık problemleri kabızlığın nedenleri arasındadır. İncir, kayısı hurma, erik gibi lifli besinler, kepekli gıdalar, yeterli miktarda sebze ve meyve tüketiminin kabızlığa iyi geldiğini dile getiren Gastroenteroloji Uzmanı Uz. Dr. Tevfik Ali Küçükbaş, "Ayrıca, sıvı alımının artırılması, düzenli yürüyüş ve egzersiz yapılması kabızlığın giderilmesinde ve önlenmesinde oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra kabızlık durumunda siyah çay, kola, muz, şeftali ve posasız gıdaların fazla tüketiminden kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

