Yürürken ortaya çıkan batma hissine dikkat

Halk arasında ayakta sinir sıkışması olarak bilinen morton nöromanın kadınlarda erkeklere göre daha sık görüldüğünü belirten Doç. Dr. Bilgehan Çatal "Uzun süre ayakta kalma ve yürüme gibi aktivitelerle daha da artan morton nöromaya, uygunsuz ayakkabı seçimi de sebep olur. Sert zeminde yürürken hastalar ayaklarının altında çakıl taşı varmış hissiyatı olduğunu söyler. Çoğu zaman ayakkabı giymekte zorlanırlar, uzun yürüyüş ve ayakta kalmak gibi durumlarda ağrıları daha çok artar" dedi.

